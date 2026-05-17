Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, καθώς το τροχαίο συνέβη σε πολυσύχναστο δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αφάντου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο γυναικών. Η σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων προκάλεσε σκηνές πανικού και κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη rodiaki, το δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα από τα δύο οχήματα ανετράπη, με αποτέλεσμα οι επιβάτιδες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Οι γυναίκες απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Παράλληλα, τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες από τα κατεστραμμένα οχήματα αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.