Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, συγκεντρώνοντας υλικό από το σημείο και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πατησίων, όπου υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν συνολικά τρία ΙΧ αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας.

Από τη σφοδρή καραμπόλα, δύο άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε για ιατρική φροντίδα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε σημαντικά, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.

