Δύο σχεδόν εβδομάδες μένουν για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ και τα επιδόματα, καθώς, όπως κάθε φορά, θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Συγκεκριμένα επειδή η τελευταία εργάσιμη του Μαϊου πεφτει Κυριακή, τα επιδόματα θα καταβληθούν στους λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη (29 του μήνα), ωστόσο τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Πέμπτης 28/5.
Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν:
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου