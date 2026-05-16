Σε αναγνώριση της σημαντικής και μακρόχρονης προσφοράς του στο Επιμελητήριο και στο επιχειρείν στον φαρμακευτικό κλάδο.

Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον κ. Διονύση Φιλιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, με την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, σε αναγνώριση της σημαντικής και μακρόχρονης προσφοράς του τόσο στο Επιμελητήριο όσο και ευρύτερα στο επιχειρείν στον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο κ. Φιλιώτης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2011 έως το 2024, υπηρετώντας το Επιμελητήριο σε δύο διαδοχικές θητείες και συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενίσχυσαν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Φιλιώτης ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ για αυτή την εξαιρετικά τιμητική διάκριση στο πρόσωπό μου. Αισθάνομαι βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, να στηρίζουμε το έργο και τους σκοπούς του ΕΒΕΑ προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας».