Την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική υπογραμμίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα προς την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, το κυκλοφοριακό δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ταλαιπωρίας για τους πολίτες, αλλά και έναν διαρθρωτικό παράγοντα που μειώνει την παραγωγικότητα, αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων και περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της μητροπολιτικής περιοχής. «Η αντιμετώπισή του είναι κρίσιμη προϋπόθεση ώστε η πρωτεύουσα να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών μητροπόλεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο του ΕΒΕΑ εκτείνεται στην περίοδο 2025–2030 και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη βελτιστοποίηση των υποδομών και τη χρήση ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με έργα όπως η ολοκλήρωση του κόμβου Μεταμόρφωσης, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο, καθώς και η αναβάθμιση του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας με «έξυπνους» σηματοδότες.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην ενίσχυση των επαγγελματικών μετακινήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με μέτρα όπως οι ειδικές ζώνες και ωράρια τροφοδοσίας, η πιλοτική εφαρμογή νυχτερινών διανομών και επιδοτήσεις για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Στον τρίτο άξονα, προτεραιότητα δίνεται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με έμφαση στην ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό, την επέκταση του δικτύου σταθερής τροχιάς και τη δημιουργία χώρων park & ride.

Τέλος, ο τέταρτος άξονας προβλέπει δράσεις βιώσιμης κινητικότητας, όπως ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομήσεις και θεσμικές παρεμβάσεις για ευέλικτα ωράρια και τηλεργασία.

«Κάθε μέρα αδράνειας σημαίνει χαμένο παραγωγικό χρόνο, αυξημένο κόστος και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Απαιτείται πολιτική βούληση, σταθερή χρηματοδότηση και κοινωνική συναίνεση για να γίνει η Αθήνα πιο λειτουργική, πράσινη και ανταγωνιστική», κατέληξε ο κ. Μπρατάκος.