Πηγές της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να κλέψουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας και κατήγγειλαν την αιχμαλωσία του Μαδούρο ως απαγωγή.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Καράκας και την Ουάσινγκτον συζητούν την εξαγωγή αργού πετρελαίου Βενεζουέλας σε διυλιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πέντε κυβερνητικές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές πηγές, μια συμφωνία που θα μπορούσε να εκτρέψει τις προμήθειες μακριά από την Κίνα, βοηθώντας παράλληλα την κρατική εταιρεία PDVSA να αποφύγει μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή.

Όπως αναφέρει το Reuters η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν μπορεί να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο αποκλεισμός ήταν μέρος της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μια πιθανή συμφωνία για την πώληση του παγιδευμένου αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα μπορούσε αρχικά να απαιτήσει την ανακατανομή φορτίων που αρχικά προορίζονταν για την Κίνα, ανέφεραν δύο πηγές. Η ασιατική χώρα ήταν ο κορυφαίος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα το 2020.

Η προσφορά θα αύξανε τον όγκο του βενεζουελανού πετρελαίου που εξάγεται στις ΗΠΑ, μια ροή που ελέγχεται επί του παρόντος εξ ολοκλήρου από την Chevron (CVX.N), ανοίγει νέα καρτέλα , ο κύριος εταίρος της κοινοπραξίας της PDVSA, βάσει άδειας των ΗΠΑ.

Η Chevron, η οποία εξάγει μεταξύ 100.000 και 150.000 βαρελιών ημερησίως (bpd) βενεζουελανού πετρελαίου στις ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ως η μόνη εταιρεία που φορτώνει και μεταφέρει ομαλά αργό πετρέλαιο από τη χώρα της Νότιας Αμερικής εν μέσω του αποκλεισμού.

Η PDVSA έχει ήδη αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή λόγω του εμπάργκο, επειδή εξαντλούνται οι αποθήκες για το πετρέλαιο. Εάν η PDVSA δεν βρει τρόπο να εξάγει πετρέλαιο σύντομα, θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή, ανέφερε μία από τις πηγές.

Τα αμερικανικά διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου μπορούν να επεξεργάζονται τις βαριές ποιότητες αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας και εισήγαγαν περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) πριν η Ουάσιγκτον επιβάλει για πρώτη φορά ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς η PDVSA, η οποία έχει υποστεί κυρώσεις, θα αποκομίσει έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Οι αξιωματούχοι βρίσκονται σε συνομιλίες αυτή την εβδομάδα σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς πώλησης, συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους αγοραστές των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε προσφορές φορτίου, και την έκδοση αμερικανικών αδειών σε επιχειρηματικούς εταίρους της PDVSA, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμβάσεις προμήθειας, ανέφεραν δύο πηγές.

Τα μέρη έχουν επίσης συζητήσει εάν το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας μπορεί να αναπληρώσει τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ στο μέλλον, ανέφερε μία από τις πηγές.