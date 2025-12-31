Το 2026 συνοδεύεται από ψυχρή εισβολή που θα φέρει στη χώρα τσουχτερό κρύο, δυνατούς ανέμους και χιόνι, πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Το αποψινό ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς έχει άκρως χειμερινή ατμόσφαιρα καθώς το κρύο είναι ιδιαιτέρως τσουχτερό, η Πάρνηθα και η Ιπποκράτειος Πολιτεία έχουν «ντυθεί» στα λευκά και ο παγετός θα κάνει δυναμική εμφάνιση καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με το θερμόμετρο να κατρακυλά υπό του μηδενός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcd9ky0kx61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν έως και τους -10 βαθμούς Κελσίου, με ορισμένα ορεινά και ημιορεινά σημεία να ντύνονται στα λευκά για τις πρώτες ώρες του 2026. Τα χαμηλά θερμοκρασιακά επίπεδα, σε συνδυασμό με τον παγωμένο αέρα, καθιστούν απαραίτητη την αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις και την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου χρειάζεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfckpdu843rl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Πάρνηθα έχει ντυθεί στα λευκά δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό για όσους θέλουν να απολαύσουν το χιόνι με την ένταση των φαινομένων να παρουσιάζει αυξομειώσεις. Βέβαια από τις 6 το απόγευμα είναι σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας στην λεωφόρο Πάρνηθος στο ύψος του Τελεφερίκ και πάνω, καθώς λόγω των χαμηλών θερμοκρασίων δημιουργείται παγετός. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού και αύριο αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην Πάρνηθα με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 0 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcjk0hppk8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Mε πολικές θερμοκρασίες θα αλλάξουμε χρονιά: Πού θα χιονίσει απόψε

Το έντονο ψύχος και οι πολικές θερμοκρασίες θα είναι βασικό χαρακτηριστικό του αποψινού ρεβεγιόν με την 31η Δεκεμβρίου και τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς να είναι μια από τις πιο παγωμένες νύχτες. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει έως και τους -10 βαθμούς Κελσίου, ενώ παγετός αναμένεται και σε κεντρικές περιοχές της χώρας, όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους -6 βαθμούς.

Στην Αττική, και ειδικότερα στα βόρεια προάστια, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν, με την Κηφισιά να καταγράφει αρνητικές τιμές, ενώ στην Αγία Παρασκευή το θερμόμετρο δείχνει ήδη 3 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλές, κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά τόπους, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Παράλληλα, χιόνια αναμένονται και στο βόρειο Αιγαίο, με έμφαση σε Θάσο, Σαμοθράκη, Λήμνο και πιθανόν στην περιοχή της Καβάλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcfz7t27cft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στο Αιγαίο, ενώ τα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα παραμείνουν σχεδόν αίθρια. Από την Παρασκευή το σκηνικό αλλάζει σταδιακά, με τους ανέμους να στρέφονται σε νοτιάδες και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά. Το Σαββατοκύριακο, σε πολλές περιοχές της χώρας, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας ένα απότομο πέρασμα σε ανοιξιάτικες συνθήκες.

Στα λευκά και η Εύβοια: Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Η δεκεμβριανή επέλαση του χιονιά στη Εύβοια είναι γεγονός. Από νωρίς το πρωί το έχει στρώσει σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση λόγω τη ισχυρής χιονόπτωσης χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στο δρόμο Κύμης – Μετοχίου. Άγιος Αθανάσιος, Κοντοδεσπότι, Αγία Σοφία και Γλυφάδα Ευβοίας έχουν δεχθεί σημαντικές ποσότητες χιονιού σύμφωνα με το evima.gr. Μηχανήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων βρίσκονται συνέχεια στους δρόμους και τους καθαρίζουν από το πυκνό χιόνι που πέφτει ασταμάτητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfck9yj7rxtd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αρναούτογλου: Παγετός παραμονές και ανήμερα Πρωτοχρονιά αλλά σαββατοκύριακο με 17(!) βαθμούς

«Τσουχτερό κρύο σχεδόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, που κατεβαίνει νοτιότερα» είναι τα κύρια χαρακτηριστικά σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς ενώ όπως διευκρινίζει ο Σάκης Αρναούτογλου, αυτό θα είναι πρόσκαιρο γιατί από μεθαύριο κυρίως από το Σάββατο, θα αρχίσει να ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και «πάμε σε εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες από ό,τι σήμερα και αύριο».

Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα παραμένει την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, η συννεφιά και οι παροδικές βροχές και χιονοπτώσεις σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα κυρίως προς την Εύβοια και κάποια αστάθεια στη νότια νησιωτική χώρα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Την Πρωτοχρονιά η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει ξαστεριά, από Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Εύβοια, και ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη θα υπάρχει άστατος καιρός. Συννεφιά θα έχει και στην Θράκη ενώ αναμένονται και χιονοπτώσεις προς το βράδυ σε ορεινά του βορειοναατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λήμνο.

Προς τις βραδινές ώρες ο καιρος βελτιώνεται σέ όλες σχεδόν τις περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδα. Στο θρακικό και τη Λήμνο ίσως να υπάρξουν κάποιες χιονοπτώσεις πρόσκαιρου χαρακτήρα.

Στην Αττική μέχρι και λίγο πριν την αλλαγή της ημέρας θα υπάρχουν κάποια φαινόμενα πρόσκαιρα όπως και στη νοτιοανατολική Εύβοια αλλά αυτά σταδιακά θα βελτιωθούν. Άστατος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη την Πρωτοχρονιά ενώ στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου θα είναι ενισχυμένοι οι βορειάδες όπως και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στην ορεινή και βόρεια Ελλάδα παραμένει χαμηλή. Προς την Πρωτοχρονιά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στο θρακικό, ενώ στη Λήμνο, δυτική Λέσβο και βόρεια Χίο ίσως να υπάρξουν κάποιες χιονοπτώσεις παροδικού χαρακτήρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=M7KtRHA0AvY}

Με παγετό και χιονιά θα κάνει ποδαρικό το 2026: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πρωτοχρονιά

Χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.



Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 - 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcf44t9j8fd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 - 400 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcauzdicjep?integrationId=40599y14juihe6ly}



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 - 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfcey6eaogn5?integrationId=40599y14juihe6ly}



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.