Το μήνυμα που αποστέλλει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ στη Χαριλάου Τρικούπη που κόβει κάθε δεσμό μαζί του.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στο χώρο της ΓΣΕΕ και της ΠΑΣΚΕ, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει αποφασισμένη να έρθει σε πλήρη ρήξη με τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Το Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ με γραμματέα τον Γιώργο Μότσιο προανήγγειλε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει μια νέα υποψηφιότητα Παναγόπουλου για την ηγεσία της ΓΣΕΕ, όπως ταυτόχρονα προανήγγειλε και την πλήρη αλλαγή της ΠΑΣΚΕ, χαρακτηρίζοντας ως «αδήριτη ανάγκη την ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος». «Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία», είναι η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, ωστόσο, εμφανίζεται αποφασισμένος και να είναι υποψήφιος σύνεδρος (μέσω των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και όχι της ΟΤΟΕ) ενώ το μήνυμα που αποστέλλει στη Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφές: «Και υποψήφιος θα είμαι και θα κερδίσω τις εκλογές. Και μετά θα φύγω με ψηλά το κεφάλι, με την ΠΑΣΚΕ να επιλέγει το διάδοχό μου». Ο Γιάννης Παναγόπουλος, μάλιστα, τονίζει πως μόνο και μόνο με την εμφάνιση της δικογραφίας θα καταδειχθεί πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται «δεν στέκουν».

Το ΠΑΣΟΚ, με τη σειρά του, δεν θέλει να χρεωθεί ένα νέο σκάνδαλο, αν και ποτέ μέχρι που έγιναν γνωστά τα όσα υποστηρίζει η Αρχή που ερεύνησε την καταγγελία που έγινε για την κατάσταση στη ΓΣΕΕ δεν έθεσε θέμα ούτε για τον Γιάννη Παναγόπουλο, ούτε για τον τρόπο που λειτουργούσε η ΠΑΣΚΕ, ούτε για αδιαφανείς διαδικασίες, ούτε για κακοδιαχείριση και καταχρήσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό πως ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση για τις εξαγγελίες δεν του ζήτησε την παραίτησή του από την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Ο μόνος δρόμος, πάντως, για να μην είναι υποψήφιος για τη ΓΣΕΕ ο Γ. Παναγόπουλος είναι να μην του επιτραπεί να είναι υποψήφιος σύνεδρος, να κοπεί δηλαδή από τα ψηφοδέλτια του ΕΚΑ την Τρίτη, κάτι που δεν φαίνεται να είναι η πιθανότερη εκδοχή. Αν όμως ο Παναγόπουλος είναι υποψήφιος σύνεδρος η «ομάδα Μότσιου» δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε διάσπαση της ΠΑΣΚΕ και να υπάρχουν δυο ψηφοδέλτια.

Αξίζει πάντως να υπάρξουν ορισμένες επισημάνσεις:

Πρώτον, η ανακοίνωση για τον Γιάννη Παναγόπουλο που προφανώς απηχεί την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν έγινε από το κεντρικό ΠΑΣΟΚ αλλά από το Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει πως η ηγεσία του κόμματος κρατάει αποστάσεις, αλλά ότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ζητήσει την παραίτηση Παναγόπουλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεύτερον, ο Γ. Μότσιος που ηγείται του Δικτύου Συνδικαλισμού είναι ορκισμένος εχθρός του Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς φέρεται να θεωρεί πως υπονομεύτηκε από τον πρόεδρο της ΓΣΣΕ και έχασε τη θέση του προέδρου της ΟΤΟΕ που κατείχε από τον Τάσο Γκιάτη, αν και είχε την πλειοψηφία. Το χειρότερο για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πως ο Γ. Μότσιος δεν έχει απήχηση στους συνδικαλιστές.

Σε νέα δίνη η ΓΣΕΕ- Τα ίδια συμβαίνουν και αλλού

Με τη μεγάλη σύγκρουση στην ΠΑΣΚΕ όλα δείχνουν πως η κρίση στην ΓΣΕΕ το επόμενο διάστημα θα καταστεί ακόμα μεγαλύτερη.

Ακόμα και αν η ΠΑΣΚΕ του Παναγόπουλου πετύχει την πρώτη θέση στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ είναι φανερό πως δεν θα μπορέσει να βρει συμμάχους για το προεδρείο, ενώ η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση θα οδηγηθεί σε μεγαλύτερη απαξίωση. Ενώ θα υπάρξουν ευρύτερες αναδιατάξεις μεταξύ των παρατάξεων, με εξαίρεση το ΠΑΜΕ που ακολουθεί τη δική του στρατηγική η οποία το ενδυναμώνει μεν αλλά δεν το καθιστά πλειοψηφική δύναμη.

Το πρόβλημα είναι πως και σε άλλους συνδικαλιστικούς φορείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είτε είναι μειοψηφία είτε πλειοψηφία, έχουν ρόλο στο μοίρασμα των κονδυλίων που διαθέτουν, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αποδυναμώνεται και να εκφυλίζεται το συνδικαλιστικό κίνημα. Αν δε η εικόνα μεταφερθεί και στην αυτοδιοίκηση, εκεί και αν υπάρχει η «μεγάλη συγκυβέρνηση» με την «γαλάζια» παράταξη.

(To κείμενο έχει γραφτεί για την «Απογευματινή» της Δευτέρας)