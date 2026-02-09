Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το υπό διαμόρφωση πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο για το σκέλος της άμεσης τιμολόγησης της ενέργειας όσο και για τον μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η αγορά βρίσκεται πλέον σε αναμονή των τελικών ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, τα οποία –σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις– αναμένεται να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025. Το πακέτο παρεμβάσεων θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένες πιέσεις και αβεβαιότητα.

Οι πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανικών φορέων και ευρωπαϊκών αρχών φαίνεται να έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός συνδυαστικού πλαισίου μέτρων, που στοχεύει κυρίως στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Το ζήτημα αυτό παραμένει καθοριστικό για τη βιωσιμότητα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, καθώς οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από εκείνα της προ κρίσης περιόδου, επιβαρύνοντας την παραγωγή και περιορίζοντας την ανταγωνιστική τους θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το υπό διαμόρφωση πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν τόσο το σκέλος της άμεσης τιμολόγησης της ενέργειας όσο και τον μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η αντιστάθμιση ρύπων θεωρείται κομβικό εργαλείο για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ωστόσο οι πρόσφατες αλλαγές στους ευρωπαϊκούς συντελεστές και η σταδιακή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας έχουν περιορίσει τους διαθέσιμους πόρους, δημιουργώντας την ανάγκη για διορθωτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται και οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ρυθμιζόμενα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις μέσης και υψηλής τάσης. Οι παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο θεωρούνται απαραίτητες ώστε να υπάρξει πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση του συνολικού κόστους.

Η ανάγκη για άμεσες αποφάσεις εντείνεται και από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας αποτελεί πλέον κεντρικό θέμα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ελληνική βιομηχανία, που αντιμετωπίζει διαχρονικά υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι επικείμενες ανακοινώσεις θεωρούνται καθοριστικές. Η αγορά προσδοκά ότι το τελικό πακέτο θα δώσει σαφές σήμα στήριξης, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της παραγωγής και στη διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.