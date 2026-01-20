Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική μείωση 5,2% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 με τον Νοέμβριο 2023.

Μικρή αλλά θετική μεταβολή κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, που αποτυπώνει τη συνολική δραστηριότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά και έχει έτος βάσης το 2021=100, παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Νοέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική μείωση 5,2% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 με τον Νοέμβριο 2023.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο δείκτης εμφάνισε υποχώρηση, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 σημειώθηκε μείωση 7,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, γεγονός που υποδηλώνει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, ο μέσος Γενικός Δείκτης της περιόδου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε οριακή αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024. Η επίδοση αυτή είναι χαμηλότερη από την αύξηση 0,9% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση των δύο προηγούμενων δωδεκαμήνων, αποτυπώνοντας μια πιο συγκρατημένη πορεία της βιομηχανίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.