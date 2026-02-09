Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ισχυρό συμβολισμό, η Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας τιμήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με κεντρική ομιλήτρια την καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου και την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας να διοργανώνει δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις υψηλού εκπαιδευτικού και πολιτιστικού συμβολισμού. Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στο ιστορικό κτήριο της Αστικής Σχολής Γαλατά και είχαν ως κεντρική ομιλήτρια την Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, κυρία Μαρία Ευθυμίου.

Μάθημα Ιστορίας για μαθητές από Πόλη και Ίμβρο

Στο πλαίσιο των δράσεων, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ειδικό μάθημα Ιστορίας για μαθητές και μαθήτριες των ομογενειακών σχολείων της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου, σε συνεργασία με τους διευθυντές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές της Ίμβρου ταξίδεψαν ειδικά για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Η διάλεξη της κυρίας Ευθυμίου, με θέμα «Οι Έλληνες και η Θάλασσα: μια σχέση διαρκής», κέρδισε το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και παρακολουθήθηκε με ενθουσιασμό από περίπου 350 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου καθώς και του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πόλη.

Η κεντρική εκδήλωση και το μήνυμα της γλώσσας

Η κορύφωση των εορτασμών ήρθε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, με την επίσημη εκδήλωση του Γενικού Προξενείου, κατά την οποία η Μαρία Ευθυμίου ανέπτυξε το θέμα «Ρωμαίος – Ρωμιός: οι ιστορικές συντεταγμένες ενός προσδιορισμού». Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, υπογράμμισε τη διεθνή σημασία της απόφασης της UNESCO για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, κάνοντας λόγο για έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής του ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ιστορίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των ομογενειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε Κωνσταντινούπολη και Ίμβρο, εκφράζοντας την ελπίδα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από την πλευρά του, στάθηκε στη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας του πνεύματος, των Γραφών, της θεολογίας και της υμνολογίας, επισημαίνοντας την καθοριστική της προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό και τις επιστήμες.

Στην ομιλία της, η Μαρία Ευθυμίου ανέλυσε με διεισδυτικό τρόπο τις ιστορικές μεταβολές των πολιτισμικών κέντρων στην Ευρασία, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τον ρόλο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη γλωσσική και πολιτισμική συνέχεια, ιδιαίτερα μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού. Έκανε επίσης αναφορά στις διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού που ακολούθησαν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή, όταν βρέθηκαν σε θέση διοίκησης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Μάμαλος, ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, Ιεράρχες, Άρχοντες του Πατριαρχείου, εκπαιδευτικοί των ομογενειακών σχολείων, μέλη της Ομογένειας, Έλληνες κάτοικοι της Πόλης, καθώς και Τούρκοι πανεπιστημιακοί και σπουδαστές ελληνικών σπουδών, αναδεικνύοντας τον διεθνή και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας.