Οι αμερικανικές οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία, σε περίπτωση που ζητήσουν επιβίβαση οι ιρανικές δυνάμεις.

Η Ουάσινγκτον εξέδωσε νέες οδηγίες για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η Ναυτιλιακή Διοίκηση του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ συμβούλευσε τα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν και να αρνούνται προφορικά την άδεια επιβίβασης στις ιρανικές δυνάμεις, εάν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο.

«Συνιστάται στα εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ που διέρχονται από αυτή την περιοχή να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Κατά τη διέλευση προς τα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, συνιστάται τα πλοία να διέρχονται κοντά στα χωρικά ύδατα του Ομάν», αναφέρουν οι οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ναυτιλιακής Διοίκησης.

Ακόμα, υπογραμμίζεται ότι τα πληρώματα δεν πρέπει να αντισταθούν βίαια στις ιρανικές δυνάμεις, σε περίπτωση που επιβιβαστούν σε κάποιο πλοίο. «Αν οι ιρανικές δυνάμεις επιβιβαστούν σε εμπορικό πλοίο με σημαία ΗΠΑ, το πλήρωμα δεν πρέπει να αντισταθεί βίαια στην ομάδα επιβίβασης. Η αποφυγή βίαιης αντίστασης δεν συνεπάγεται συναίνεση ή συμφωνία στην επιβίβαση», αναφέρει.

Στο παρελθόν, το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ- που τμήμα τους βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων του- ενώ κατά καιρούς έχει κατασχέσει εμπορικά πλοία και τάνκερ που διέσχιζαν την περιοχή, με την Τεχεράνη να επικαλείται λαθρεμπόριο.

Οι νέες οδηγίες έρχονται στον απόηχο του πρώτου γύρου έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, που έγινε στο Ομάν την περασμένη Παρασκευή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν καλά και αναμένεται να συνεχιστούν. Οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει έτοιμες να αναβιώσουν τη διπλωματία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όμως, η Ουάσινγκτον θέλει οι συζητήσεις να περιλαμβάνουν επίσης τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης, την υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την πίεση στην Τεχεράνη, με εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα αγοράζει «έμμεσα ή άμεσα» αγαθά από το Ιράν.

Η ΕΕ προειδοποιεί για τον κίδνυο σοβαρής αποσταθεροποίησης

Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε για τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν.

«Μια στρατιωτική κλιμάκωση θα είχε βαριές και τρομερές επιπτώσεις στη σταθερότητα της περιοχής, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από σταθερότητα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Ο ίδιος χαιρέτισε την προοπτική διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τονίζοντας ότι «πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία», ενώ υπογράμμισε πως «η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο εκπρόσωπος κάλεσε το Ιράν «να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται σοβαρά στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να καλεί το Ιράν «να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις νομικές του υποχρεώσεις, βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) και της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων, καθώς και να αποκαταστήσει την πλήρη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας».

«Η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ο μόνος δρόμος προς μια διαρκή λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ θα συνεχίσει να διευκολύνει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων «σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», καλώντας όλα τα μέρη «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση».

Οι απαιτήσεις του Ιράν

Το Ιράν πάντως είναι διατεθειμένο «να αραιώσει» το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν «όλες τις κυρώσεις», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι έπειτα από την επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Απαντώντας σε ερώτηση για την δυνατότητα αραίωσης του ουρανίου που έχει εμπλουτισθεί στο 60% (...), ο Μοχάμαντ Εσλάμι δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από την άρση του συνόλου των κυρώσεων ως αντάλλαγμα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna χωρίς να διευκρινίζει αν η δήλωση αφορά το σύνολο των κυρώσεων κατά του Ιράν ή μόνο τις κυρώσεις που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κατά της Τεχεράνης.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο 2025, το Ιράν εμπλούτιζε το ουράνιο στο 60%, δηλαδή πολύ πέραν του ορίου του 3,67% που ορίζει η πλέον ανενεργή διεθνής πυρηνική συνθήκη του 2015.

Η αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που ανήκει στο ιρανικό στοκ θα επέτρεπε την μείωση αυτού του ποσοστού.