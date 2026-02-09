Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, όταν έπεσαν πυροβολισμοί, με ένα θύμα.
Ένα άτομο πυροβολήθηκε μέσα στο σχολείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση, ή η ταυτότητα του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, πρόκειται για μαθητή.
Το σχολείο τέθηκε σε lockdown, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα άτομο σε σχέση με τους πυροβολισμούς.
{https://x.com/mcpnews/status/2020956808110600677}
Στις 14:15 (τοπική ώρα) εστάλησαν αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. «Είμαστε ακόμα σε lockdown, η αστυνομία είναι εδώ, όλα τα παιδιά είναι στις τάξεις», δήλωσε στο Associated Press η Ταμπίθα Ντέιβις, διευθύντρια του σχολείου.
{https://www.youtube.com/watch?v=myID_Wjzfew}