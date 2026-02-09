Μία σύλληψη, μετά τους πυροβολισμούς στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ.

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ, όταν έπεσαν πυροβολισμοί, με ένα θύμα.

Ένα άτομο πυροβολήθηκε μέσα στο σχολείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση, ή η ταυτότητα του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, πρόκειται για μαθητή.

Το σχολείο τέθηκε σε lockdown, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα άτομο σε σχέση με τους πυροβολισμούς.

{https://x.com/mcpnews/status/2020956808110600677}

Στις 14:15 (τοπική ώρα) εστάλησαν αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. «Είμαστε ακόμα σε lockdown, η αστυνομία είναι εδώ, όλα τα παιδιά είναι στις τάξεις», δήλωσε στο Associated Press η Ταμπίθα Ντέιβις, διευθύντρια του σχολείου.

{https://www.youtube.com/watch?v=myID_Wjzfew}