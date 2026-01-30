Επεισοδιακή ήταν η διαδρομή λεωφορείου στην Δυτική Αττική.

Πυροβολισμούς από αεροβόλο πιστόλι δέχθηκε το λεωφορείο της γραμμής Α10 (Αχαρναί - Σταθμός Λαρίσης) επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι, στη Δυτική Αττική.

Ο οδηγός άκουσε αρχικά τους κρότους και στη συνέχεια είδε τα παράθυρα τις αριστερής πλευράς του λεωφορείου να θρυματίζονται. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημα, αποβίβασε τους επιβάτες και κάλεσε την αστυνομία, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Alpha», δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οδηγοί καταγγέλουν συχνές επιθέσεις στα λεωφορεία, ενώ ανέφεραν ότι και ένα άλλο λεωφορείο είχε δέχθηκε πυροβολισμούς με αεροβόλο πάλι στην λεωφόρο Δημοκρατίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1xu9mqbawx?integrationId=40599y14juihe6ly}