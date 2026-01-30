Σε ποια σημεία της Αττικής οδού υπάρχει πρόβλημα.

Τεράστιο πρόβλημα παρατηρείται αυτή την ώρα με την κίνηση στην Αττική οδό, καθώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο της Κάντζας έως εκείνον της Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως εκείνον της Κηφισίας. Επίσης, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο για Καρέα.

