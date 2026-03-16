Την εκτίμησή του προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη διαγραφή του από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέβαλε σημαντικό πολιτικό κόστος κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης προκειμένου να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι στελέχη του κόμματος εκείνης της περιόδου δέχονταν έντονες πιέσεις και απειλές.

«Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα σήμερα στο ευρώ. Αυτό δεν έγινε ανώνυμα, έγινε από ανθρώπους με ονοματεπώνυμο, οι οποίοι για ένα διάστημα δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι όσοι παρέμειναν στο κόμμα εκείνη τη δύσκολη περίοδο «είχαν μέταλλο», αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κ. Κωνσταντινόπουλο.

«Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος έμεινε αταλάντευτος στο ΠΑΣΟΚ στις δυσκολότερες στιγμές του. Τώρα που διαγράφηκε, αντί να βγει στο αντάρτικο, με αξιοπρέπεια δίνει και την έδρα στο κόμμα που τον ανέδειξε. Αυτό δείχνει ότι έχει μέταλλο και ήθος», τόνισε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι θετικές αναφορές του προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ δεν σχετίζονται με ενδεχόμενο πολιτικής μετακίνησης προς τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν τα λέω αυτά γιατί θέλω να τον πάρω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έρθει στη Νέα Δημοκρατία, ο άνθρωπος είναι ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί θέλω να δείξω σεβασμό σε έναν πολιτικό αντίπαλο στον οποίο αναγνωρίζω ότι έχει ήθος», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική στον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, σχολιάζοντας δημόσια τοποθέτησή του για τον κ. Κωνσταντινόπουλο.

«Κάθεσαι, βουλευτή Επικρατείας, δηλαδή διορισμένος, και κουνάς το δάχτυλο με απαξιωτικό τρόπο στον Κωνσταντινόπουλο; Γίνονται αυτά τα πράγματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.