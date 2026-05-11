Ο Γιώργος Μυλωνάκης αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από πολυήμερη νοσηλεία, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργιος Μυλωνάκης.

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει πως «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Σε ανάρτησή της η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως «Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού - από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».

Υπενθυμίζεται στις 15 Απριλίου ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε το πρωί κατά τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου.

Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση σε επεμβατική διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, Όταν διαγνώστηκε ότι είχε ανεύρυσμα εγκεφάλου. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά την επέμβαση, ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εκ νέου στη ΜΕΘ, όπου παρέμεινε μέχρι σήμερα διασωληνωμένος και υπό συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε πως: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09.30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».