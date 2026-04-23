Έχει συμπληρώσει μία εβδομάδα διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Σε κρίσιμο στάδιο εξακολουθεί να βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά το σοβαρό επεισόδιο που υπέστη. Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, ωστόσο επισημαίνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Συγκεκριμένα, έχει συμπληρώσει μία εβδομάδα διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, αλλά σταθερή.