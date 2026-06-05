Με σφραγίδα και «Καραμανλικών» στελεχών -Τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια- Οι εξ' απορρήτων συνεργάτες του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού.

Το νέο κόμμα Σαμαρά οργανώνεται πυρετωδώς. Στόχος να είναι «εκλογοπόλεμος» όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που ο Κ. Μητσοτάκης προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Αύγουστο, ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις την επομένη μέρα. Αν οι εκλογές προκηρυχθούν εντός του 2027- που είναι το επικρατέστερο σενάριο- τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Σαμαρά σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews σχεδιάζονται για μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή, το δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η στρατηγική πίσω από την ανακοίνωση του κόμματος

Ώστε να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνουν προεκλογική καμπάνια οι υποψήφιοι βουλευτές. Αλλά όχι τόσο πολύς χρόνος ώστε να επιχειρήσει η κυβέρνηση να τους αποδεκατίσει. Με όλους τους συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά να επιμένουν ότι η ακριβής ημερομηνία που θα πατήσει το «κουμπί» του εμφυλίου στη Ν.Δ. να αποτελεί αποκλειστικό του προνόμιο. Και με τον εκλογικό πήχη να έχει μπει ψηλά. Σε διψήφιο ποσοστό..

Γι' αυτό στην παρούσα φάση η όλη προετοιμασία γίνεται υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από τα ..ραντάρ της Ν.Δ.

Με «σφραγίδα» και Καραμανλικών στελεχών

Πυρήνες έχουν διαμορφωθεί σε όλη τη χώρα με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι ο βασικός κορμός των ψηφοδελτίων , ήδη, διαμορφώνεται. ..Με το όνομα του νέου κόμματος να μην είναι το τελευταίο που θα μαθευτεί. Και την «σφραγίδα» των Καραμανλικών στελεχών της Ν.Δ. να συνοδεύει το εγχείρημα Σαμαρά αφού πολλοί είναι αυτοί προσανατολισμένοι να είναι υποψήφιοι ή να εμπλακούν ενεργά. Με τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό να συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του να διατηρεί τις σχέσεις του να διατηρεί πολύ καλές με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά να μην παίρνει επίσημα θέση.

Οι εξ' απορρήτων συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά

Ο στενός πυρήνας των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά έρχεται από τα παλιά...

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Είναι δοκιμασμένος στα εύκολα και στα δύσκολα χρόνια της μακρόχρονης πολιτικής σταδιοδρομίας του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού. Αρκετοί από αυτούς τους πλαισίωναν ως πρωθυπουργό στο Μαξίμου στα μνημονιακά χρόνια 2012-2015.

Πρόκειται για το δεξί του χέρι και πρώην Διευθυντή του γραφείου του στο Μαξίμου Κώστα Μπούρα.

Είναι ο εξ' απορρήτων του πρώην πρωθυπουργού με τον οποίο συνδέει και στενή προσωπική σχέση.

Προσωπικός του Σύμβουλου σε θέματα στρατηγικής ήταν στα χρόνια της πρωθυπουργίας του στο Μαξίμου και παραμένει πάντα ο Χρύσανθος Λαζαρίδης. Πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης προερχόμενο από την Αριστερά στα δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσούτσιας ήταν ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά στο Μαξίμου και παραμένει ο βασικός εκφραστής των πολιτικών του θέσεων στα ΜΜΕ.

Ο στενός πυρήνας του νέου κόμματος

Στην στενή ομάδα του υπό διαμόρφωση νέου κόμματος περιλαμβάνεται και ο Μανώλης Αγγελάκας. Πρώην ευρωβουλευτής και πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ.

Στην οργανωτική και πολιτική δομή του κόμματος ρόλο- κλειδί έχει και ο Θανάσης Σκορδάς. Πρώην διευθυντής της Ν.Δ. με στενούς δεσμούς και με το Σαμαρικό αλλά και με το Καραμανλικό στοιχείο.

Στην ίδια στενή ομάδα περιλαμβάνονται επίσης ο Κώστας Τσιμάρας, πρώην Γενικός Διευθυντής της Ν.Δ., ο Γιώργος Λουλουδάκης που υπέβαλε την παραίτησή του από τη Ν.Δ. μετά τη διαγραφή Σαμαρά τον Νοέμβριο του 2024 και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό γραφείο του.

Στον στενό πυρήνα προστίθενται σταδιακά και ορισμένες προσωπικότητες από τον πατριωτικό χώρο που προσέφεραν την «Κίνηση των 91». Ένα κείμενο που συνυπόγραψαν τον Ιούλιο του 2025 ζητώντας την παρέμβαση των πρώην πρωθυπουργών Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά. Ανάμεσα τους ο ιστορικός Μελέτης Μελετόπουλος, ο Καθηγητής και συγγραφέας Ιωάννης Μάζης κ.α.

Ψηφοδέλτια διαρκείας...

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα ψηφοδέλτια , ήδη, καταρτίζονται. Ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως το νέο κόμμα από κάποια αιφνιδιαστική κίνηση του Κ. Μητσοτάκη. Όμως τα ονόματα των υποψηφίων θα εμπλουτίζονται διαρκώς. Ειδικά από τη στιγμή που θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή.. Την στιγμή της προκήρυξης των εκλογών. Γιατί; Διότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μπορούν να υπάρξουν μεμονωμένες περιπτώσεις βουλευτών της Ν.Δ. οι οποίοι απελευθερωμένοι από τη διάλυση της βουλής μπορούν να αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να μετακομίσουν σε άλλο ψηφοδέλτιο. Από τη Ν.Δ. στου Αντώνη Σαμαρά. Σε ρεαλιστική βάση ο αριθμός αυτών των κυβερνητικών βουλευτών δεν μπορεί να είναι μεγάλος. Ή καλύτερα θα μετριέται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όμως το γεγονός είναι ότι πλέον οι κυβερνητικοί βουλευτές μπορούν να έχουν δίπορτο. Και αν θεωρούν ότι το Μαξίμου «φυτεύει» πολλούς εμβόλιμους υποψήφιους στην Περιφέρεια τους δυσκολεύοντας την επανεκλογή τους ενδεχομένως να κάνουν τη μετακίνηση τους στο ψηφοδέλτιο Σαμαρά. Εφόσον κρίνουν ότι εκεί η επανεκλογή τους στο νέο κόμμα μπορεί να είναι εξασφαλισμένη.

Σε ποιες Περιφέρειες ποντάρουν

Επί του παρόντος το επιτελείο Σαμαρά εκτιμά ότι μπορεί να έχει ισχυρά εκλογικά ερείσματα στο Λεκανοπέδιο, την Πελοπόννησο και την Θεσσαλία. Ενώ προσπαθεί να διεισδύσει και στα Νεοδημοκρατικά και δεξιά απογοητευμένα κοινά της Β. Ελλάδος που έχουν, ήδη, μετακομίσει στο κόμμα Βελόπουλου. Εκπεφρασμένος στόχος να μπορέσουν να διεμβολίσουν όλα τα δεξιά κόμματα. Από τη Ν.Δ. μέχρι το κόμμα Καρυστινού, το κόμμα Βελόπουλου, Λατινοπούλου και Νατσιού.

Το πως θα επιδιώξουν να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό συνολικά και ειδικά στη Ν.Δ. την επομένη ημέρα των εκλογών αυτό θα εξαρτηθεί από τις εισπράξεις του εκλογικού ταμείου τη νύχτα των εκλογών.