«Είναι πολύ σημαντικό να καταστούν κρυστάλλινες οι προθέσεις μας σε ότι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια», ανέφερε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή «Momentum» του τηλεοπτικού σταθμού Ναυτεμπορική και στην δημοσιογράφο Μάγκυ Δούση, όπου αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της Συμπαράταξης.

Ειδικότερα, η κα. Κουφονικολάκου μίλησε για εσωκομματικές οργανωτικές διαδικασίες ώστε να καταστεί εφικτή η δημιουργία θεματικών ομάδων, με βάση τις εγγραφές στην πλατφόρμα της Συμπαράταξης, η υλοποίηση κοινοτικών δράσεων και η - ιδιαίτερης σημασίας για την ταυτότητα του φορέα του Αλέξη Τσίπρα - διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης των προγραμματικών θέσεων. Η παρουσίαση αυτών των θέσεων για την κ. Κουφονικολάκου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν πλήρως τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την επανίδρυση του Κοινωνικού Κράτους, την φοροελάφρυνση των μισθωτών και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. σημείωσε πως εν αντιθέσει με την Νέα Δημοκρατία και την μικρονοϊκού επιπέδου επιδοματική πολιτική, που στηρίζεται σε ένα ψεύτικο success story -δεδομένου ότι οι δείκτες φτώχειας προδίδουν τις μεγάλες αποτυχίες της κυβέρνησης- και αποτελεί αντιπερισπασμό από τις υποθέσεις εκτεταμένης και βαθιάς διαφθοράς, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στοχεύει στο να στηρίξει ολοκληρωμένα και στιβαρά ολόκληρη την κοινωνία.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος τύπου επεσήμανε ότι ειδικά στα ζητήματα διαφθοράς υπάρχουν περιστατικά που έχουν αναδειχθεί -όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, η περίπτωση του κ. Λαζαρίδη κλπ.- αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα που παραμένουν κρυμμένα στο σκοτάδι. Ενδεικτικά ανέφερε ότι παρότι είχαν καταβληθεί επίμονες προσπάθειες από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κατατίθενται στη βουλή όλα τα σχέδια αποπληρωμής δανείων πολιτικών προσώπων και κομμάτων, αυτό μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει δεκτό, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην γνωρίζουν τι συμφωνίες έχουν γίνει πίσω από κλειστές πόρτες σε βάρος εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος.

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου σχολίασε την κριτική που θέλει την ΕΛ.Α.Σ. να είναι μια δεύτερη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας πως η Συμπαράταξη αντλεί στοιχεία από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές κατακτήσεις της διακυβέρνησης -ιδίως την προστασία της ευαλωτότητας, τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας- όμως κομίζει νέα πολιτικά πρόσωπα, που έχουν τη δική τους εμπειρία και αντίληψη, ένα νέο μοντέλο διαβούλευσης με τους πολίτες και στιβαρές προγραμματικές θέσεις επιμελώς τεκμηριωμένες και καταρτισμένες από εξειδικευμένους επιστήμονες.

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Δείτε τη συνέντευξη της Θεώνης Κουφονικολάκου

{https://www.youtube.com/watch?v=DXSxtaxjE8Q}