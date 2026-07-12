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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού, σήμερα 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 16:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Στις 16:37 εκδηλώθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδενδρα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και οικίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.