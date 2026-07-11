Για να διατηρείτε το ντους σαν καινούργιο, φροντίστε να αερίζετε καλά το μπάνιο, να απομακρύνετε τα νερά μετά από κάθε χρήση και να καθαρίζετε τα τζάμια μία φορά την εβδομάδα.

Τα γυάλινα τζάμια του ντους χάνουν με τον καιρό τη διαφάνειά τους, καθώς επάνω τους συσσωρεύονται άλατα από το νερό, υπολείμματα σαπουνιού και άλλοι ρύποι.

Το αποτέλεσμα είναι να αποκτούν μια θαμπή όψη, ακόμη και όταν φαίνονται καθαρά. Ευτυχώς, με τη σωστή φροντίδα μπορούν να επανέλθουν σχεδόν στην αρχική τους κατάσταση.

Το πρώτο βήμα είναι η απομάκρυνση των αλάτων. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά καθαριστικά είναι το λευκό ξίδι. Ζεστάνετε ελαφρά το ξίδι και ψεκάστε το ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια του τζαμιού. Αφήστε το να δράσει για περίπου 15 έως 20 λεπτά, ώστε να διαλύσει τα άλατα που έχουν δημιουργηθεί. Στη συνέχεια, τρίψτε απαλά με ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί από μικροΐνες. Αν οι επικαθίσεις είναι έντονες, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία ή να χρησιμοποιήσετε ειδικό καθαριστικό αλάτων που είναι κατάλληλο για γυάλινες επιφάνειες.

Για πιο επίμονους λεκέδες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πάστα από μαγειρική σόδα και λίγο νερό. Απλώστε την πάνω στους λεκέδες και τρίψτε με απαλές κυκλικές κινήσεις, αποφεύγοντας τα σκληρά συρματάκια ή τα λειαντικά σφουγγάρια που μπορεί να χαράξουν το γυαλί. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό.

Το σωστό στέγνωμα είναι εξίσου σημαντικό. Χρησιμοποιήστε μια λαστιχένια σπάτουλα καθαρισμού τζαμιών για να απομακρύνετε το νερό μετά από κάθε ντους. Έπειτα, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί από μικροΐνες. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η δημιουργία νέων αλάτων και το γυαλί διατηρεί τη λάμψη του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Εάν το γυαλί εξακολουθεί να φαίνεται θαμπό ακόμη και μετά τον καθαρισμό, είναι πιθανό να έχει υποστεί μόνιμη φθορά από πολυετή συσσώρευση αλάτων ή μικροχαρακιές. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν ειδικά γυαλιστικά προϊόντα για γυαλί που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμφάνισή του. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί επαγγελματική αποκατάσταση ή αντικατάσταση του τζαμιού.

Για να διατηρείτε το ντους σαν καινούργιο, φροντίστε να αερίζετε καλά το μπάνιο, να απομακρύνετε τα νερά μετά από κάθε χρήση και να καθαρίζετε τα τζάμια μία φορά την εβδομάδα. Η τακτική συντήρηση απαιτεί ελάχιστο χρόνο, αλλά εμποδίζει τη δημιουργία επίμονων λεκέδων και διατηρεί τη διαφάνεια και τη λάμψη του γυαλιού. Με απλές καθημερινές συνήθειες και τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού, τα γυάλινα τζάμια του ντους μπορούν να παραμείνουν καθαρά, λαμπερά και να μοιάζουν σχεδόν σαν καινούργια για πολλά χρόνια.

Πηγή southernliving.com