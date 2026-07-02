Η τάση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, όπου η λειτουργικότητα συνυπάρχει με την αίσθηση άνεσης, ηρεμίας και οπτικής αρμονίας.

Οι παραδοσιακές γυάλινες καμπίνες ντους, που για δεκαετίες αποτελούσαν την πιο συνηθισμένη λύση στα μπάνια, σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους σε πιο σύγχρονες, ευέλικτες και αισθητικά «ελαφριές» προσεγγίσεις.

Η νέα τάση στην εσωτερική διακόσμηση εστιάζει στη δημιουργία χώρων που αποπνέουν άνεση, καθαρότητα και οπτική ευρυχωρία, ιδιαίτερα σε μικρά μπάνια όπου κάθε εκατοστό μετρά. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοφοσία το περιοδικό El Mueble παρουσιάζει έξι εναλλακτικές προτάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η περιοχή του ντους, αντικαθιστώντας τις κλασικές καμπίνες με πιο σύγχρονες λύσεις. Η βασική κατεύθυνση των σύγχρονων τάσεων είναι η σταδιακή κατάργηση των «βαριών» κατασκευών και των κλειστών καμπινών, προς όφελος πιο ανοιχτών διατάξεων που ενσωματώνονται αρμονικά στον συνολικό χώρο.

Η αισθητική του σύγχρονου μπάνιου βασίζεται πλέον στη συνέχεια των υλικών, στη ροή του φωτός και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θυμίζει περισσότερο χώρο ευεξίας ή spa, παρά απλώς έναν λειτουργικό χώρο καθημερινής χρήσης.

Ανοιχτό ντους με πάγκο από μικροτσιμέντο

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σύγχρονες λύσεις είναι το ανοιχτό ντους χωρίς πλήρη περίκλειση, το οποίο συχνά συνοδεύεται από ενσωματωμένο πάγκο από μικροτσιμέντο. Η επιλογή αυτή υπηρετεί τη μινιμαλιστική αισθητική και ενισχύει την αίσθηση ελευθερίας στον χώρο, καθώς καταργεί τα οπτικά εμπόδια που δημιουργούν οι κλασικές καμπίνες. Παράλληλα, το μικροτσιμέντο αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές υλικό λόγω της αντοχής του στο νερό, της συνεχούς επιφάνειας χωρίς αρμούς και της μοντέρνας, καθαρής εικόνας που προσφέρει. Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα ως προς την απορροή των υδάτων και τη διαμόρφωση της κλίσης του δαπέδου, ώστε να αποφεύγονται διαρροές προς τον υπόλοιπο χώρο του μπάνιου.

Σταθερό γυάλινο διαχωριστικό

Μια πιο ισορροπημένη πρόταση ανάμεσα στο εντελώς ανοιχτό ντους και την πλήρως κλειστή καμπίνα είναι το σταθερό γυάλινο πάνελ. Πρόκειται για μια λύση που επιτρέπει τον διαχωρισμό της ζώνης του ντους χωρίς να διακόπτει οπτικά τον χώρο. Το γυαλί λειτουργεί ως «ελαφρύ» όριο, διατηρώντας τη φωτεινότητα και την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει επαρκή προστασία από τα νερά.Η απουσία πορτών και βαριών μηχανισμών συμβάλλει επίσης σε μια πιο καθαρή και minimal αισθητική, η οποία ταιριάζει ιδιαίτερα σε σύγχρονες κατοικίες.

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Χτιστός τοίχος αντί για καμπίνα

Όλο και περισσότερα αρχιτεκτονικά σχέδια υιοθετούν την ιδέα του χτιστού διαχωριστικού τοίχου, ο οποίος αντικαθιστά πλήρως την ανάγκη για καμπίνα ντους. Η λύση αυτή δεν έχει μόνο λειτουργικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη αισθητική διάσταση, καθώς ο τοίχος μπορεί να ενσωματώσει στοιχεία όπως ράφια, νιπτήρες ή ακόμη και φωτισμό, μετατρέποντας το μπάνιο σε ενιαίο σχεδιαστικό σύνολο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ποικίλλουν, με το μικροτσιμέντο, το μάρμαρο, την πέτρα ή ακόμη και το τούβλο να δίνουν διαφορετικούς χαρακτήρες στον χώρο — από βιομηχανική μέχρι πιο πολυτελή αισθητική.

Γυάλινος τοίχος από δάπεδο έως οροφή

Μια πιο σύγχρονη και αρχιτεκτονικά «καθαρή» λύση είναι ο γυάλινος τοίχος πλήρους ύψους, που εκτείνεται από το δάπεδο έως την οροφή. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει την αίσθηση ενός ενιαίου χώρου, χωρίς διακοπές, ενώ προσδίδει και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Το αποτέλεσμα είναι ένα μπάνιο που δείχνει μεγαλύτερο, φωτεινότερο και πιο προσεγμένο. Η απουσία πλαισίων και μηχανισμών ενισχύει ακόμη περισσότερο τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα της λύσης.

«Αόρατα» γυάλινα διαχωριστικά

Τα εξαιρετικά λεπτά γυάλινα διαχωριστικά χωρίς πλαίσια, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι σχεδόν δεν υπάρχουν κερδίζουν έδαφος στις προτάσεις για την διαμόρφωση των μικρών μπάνιων. Αυτά τα λεπτά γυάλινα πάνελ είναι ιδανικά για μικρά μπάνια, καθώς δεν διακόπτουν την οπτική συνέχεια του χώρου και επιτρέπουν στο φως να διαχέεται ελεύθερα. Πρόκειται για μια λύση που συνδυάζει λειτουργικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να βαραίνει αισθητικά το περιβάλλον.

Συνδυασμός πέτρας και γυαλιού

Για όσους προτιμούν πιο φυσικές και έντονες υφές, ο συνδυασμός πέτρας και γυαλιού αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές επιλογές. Η πέτρα προσδίδει σταθερότητα, υλικό βάρος και ζεστασιά, ενώ το γυαλί εξισορροπεί το σύνολο, αποτρέποντας την αίσθηση «κλειστού» ή βαριού χώρου. Το αποτέλεσμα είναι ένα μπάνιο με ισχυρή προσωπικότητα, που συνδυάζει φυσικά και σύγχρονα στοιχεία. Ανάλογα με το ύφος που επιθυμεί κανείς, η πέτρα μπορεί να αντικατασταθεί από μάρμαρο, εμφανές τούβλο ή μικροτσιμέντο, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής.