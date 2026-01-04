Μεγάλες αλλαγές έχει το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού που έρχεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Με σημαντικές αλλαγές έρχεται το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού με επιδότηση 90% έως 36.000 ευρώ, καθώς θα περιλαμβάνει υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολονικά, πλακάκια, μπάνια. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορήγηση έως 80%-90% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει το Φεβρουάριο του 2026.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει ενεργειακές και γενικές ανακαινίσεις.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο ενδέχεται να είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν θα υπάρχει ηλικιακό όριο για τους αιτούντες, και κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι πως οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν μέχρι και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης σπιτιών με ανώτερη ποσό επιδότησης τις 36.000 ευρώ. Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα είναι πως δεν θα επιδοτούνται αποκλειστικά εργασίες αναβάθμισης αλλά γενικές εργασίες ανακαίνισης από βαψίματα και αλλαγές στα υδραυλικά. Θα υπάρχουν και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά δεν θα ξεπερνούν το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης και θα μπορούν να καλυφθούν με την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ή με καινούργια κουφώματα.

Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 31.12.1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν έως 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα δεν θα εντάσσονται μόνο σπίτια που παραμένουν κλειστά για δύο χρόνια και άνω, αλλά και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια στέγη, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τα κλειστά ακίνητα, η βασική προϋπόθεση είναι ότι μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να κατοικηθούν ή να διατεθούν για ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Για τα ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία για πενταετία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τα κόστη που σχετίζονται με την ανακαίνιση αντιστοιχούν στο 60%–90% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές εργασίες καλύπτουν 20%–40%.