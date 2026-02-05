Έντονα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα ενώ είναι σε ισχύ και το έκτακτο δελτίο καιρού.

Δυτική Ελλάδα, βορειοανατολικά ηπειρωτικά αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα βρεθούν σήμερα (05.02.2026) στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η οποία θα χτυπήσει με καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους που θα φτάσουν έως τα 9 μποφόρ. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, βγάζοντας και πορτοκαλί προειδοποίηση.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν πως πρόκειται για μία τυπική κακοκαιρία η οποία όμως χρειάζεται προσοχή κατά τόπους και συγκεκριμένες ώρες. Για σήμερα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα.

Ο Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του, προειδοποιεί πως μπήκαμε σε μία δεκαήμερη φάση βροχών, καταιγίδων, ισχυρών ανέμων και αφρικανικής σκόνης.

Για σήμερα προβλέπει καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, 9 μποφόρ στο Αιγαίο, χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα, έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Για την Παρασκευή, τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιον, που θα είναι τοπικά ισχυρά θα επηρεάσουν κυρίως βορειοδυτικά και Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο, η ένταση των φαινομένων θα αρχίζει να εξασθενεί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας. Γενικά οι βροχές ήδη κυριαρχούν σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Έχει ξεκινήσει αυτός ο άστατος καιρός μέσα στη νύχτα με πολλά χιλιοστά βροχής κυρίως προς τη δυτική - βορειοδυτική χώρα.

Σιγά, σιγά και καθώς θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να καταλήξουν κοντά στο απόγευμα προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας, θα είναι οι πολλές βροχές, οι καταιγίδες, οι θυελλώδεις νοτιάδες και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι βροχές κοντά στη θάλασσα και σε ορεινούς όγκους θα αποκτούν έντονο χαρακτήρα και θα συνοδεύονται από καταιγίδες και κεραυνούς - αστραπές.

Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

Aυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια τις επόμενες ώρες εντοπίζεται:

στα νησιά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου

στην βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα (ανατολική Μακεδονία και Θράκη)

Είναι γενικά μία συνηθισμένη κακοκαιρία η οποία μπορεί στο πέρασμά της να αφήσει κάποια προβλήματα, ωστόσο θα περάσει γρήγορα καθώς θα ολοκληρώσει τη δράση της το απόγευμα - βράδυ.

Από αύριο ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα αλλά περνάει ακόμα ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας μέσα στην ημέρα.

Στην Αττική, θα είναι μία βροχερή ημέρα. Δεν αποκλείεται κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να περάσουν κάποιες καταιγίδες. Από το βράδυ θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται. Οι άνεμοι δυνατοί στα επίπεδα θυέλλης και ο υδράργυρος σε αρκετά υψηλές τιμές θα φθάσει ακόμα και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μία ημέρα με βροχές. ίσως εκεί κοντά στα πόδια της Χαλκιδικής να έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Κοντά στα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος όχι πάνω από 14 βαθμούς Κελσίου.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Αττική

Έντονα βροχερός είναι ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Το βράδυ σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση στην Αττική χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα ενώ το ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει για αρκετές ώρες ακόμα.

Συγκεκριμένα, στην Αττική βροχή θα πέφτει σχεδόν όλη την ημέρα, ενώ φαίνεται πως θα ανοίξει ο καιρός και θα υποχωρήσει η κακοκαιρία αργά το βράδυ. Το μεσημέρι θα υπάρξει επιδείνωση με καταιγίδες. Συγκεκριμένα, καταιγίδες θα ξεκινήσουν να πέφτουν στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστεια από τις 2 μμ και μετά και για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις οι καταιγίδες θα σταματήσουν γύρω στις 8 το βράδυ ενώ από την ώρα εκείνη και έπειτα προβλέπονται «άνοιγμα» του καιρού με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, έντονα βροχερή θα είναι η ημέρα για την Αττική με τα φαινόμενα θα παραμένουν πάνω από το λεκανοπέδιο μέχρι και αργά το βράδυ. Από τις 8 μμ και μετά αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες στη βορειοδυτική χώρα, αύριο Πέμπτη (05-02-26) θα επεκταθούν και σε όλη τη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ πιθανώς θα εκδηλωθούν κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).