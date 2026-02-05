Οι επιπτώσεις της θερμοκρασίας στους πληθυσμούς παρασίτων.

Οι παρατεταμένες χαμηλές θερμοκρασίες - κάτω από το μηδέν- δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητά των ανθρώπων αλλά και τον κόσμο των παρασίτων. Σύμφωνα με ειδικούς στην καταπολέμηση παρασίτων, το έντονο κρύο μπορεί να έχει τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους πληθυσμούς εντόμων και άλλων ανεπιθύμητων οργανισμών.

Μείωση των χειμερινών παρασίτων

Οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν μειώσει αισθητά την εμφάνιση κοινών παρασίτων, όπως οι μύγες και οι πασχαλίτσες. Σε ήπιους χειμώνες, λίγες ζεστές ημέρες αρκούν για να τα ενεργοποιήσουν, όμως οι σταθερά παγωμένες συνθήκες τα κρατούν ανενεργά.

Τι συμβαίνει με τα έντομα της άνοιξης και του καλοκαιριού

Παρά τη μείωση των χειμερινών παρασίτων, η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη για έντομα όπως τα τσιμπούρια και οι τερμίτες, τα οποία εμφανίζονται κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το κρύο μπορεί να περιορίσει προσωρινά τους πληθυσμούς τους, όμως αυτά τα έντομα μπορούν να επιβιώσουν τον χειμώνα.

Αν οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεχιστούν έως και τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με χαμηλή υγρασία, τότε είναι πιθανό να υπάρξει πιο ουσιαστική μείωση στους πληθυσμούς τους.

Ο ρόλος της υγρασίας και της θερμοκρασίας

Δεν είναι μόνο το κρύο που παίζει ρόλο, αλλά και η υγρασία. Όταν έρθουν οι πρώτες ζεστές και ηλιόλουστες μέρες της άνοιξης, ειδικά τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, πολλά έντομα θα αρχίσουν να εμφανίζονται μαζικά. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τσιμπούρια παρουσιάζουν αύξηση, κάτι που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.

Για να περιορίσουμε την εμφάνιση παρασίτων χρειάζεται να είμαστε προνοητικοί. Ο έλεγχος του σπιτιού, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για ρωγμές, ανοίγματα ή κενά από όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα και τρωκτικά, είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.