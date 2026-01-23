Το Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονο ψύχος. Αυτή την εβδομάδα, οι θερμοκρασίες έπεσαν κοντά στους -18 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται και χιονοπτώσεις. Η ανάγκη να παραμείνει κανείς ζεστός στο σπίτι μπορεί να προκαλεί άγχος λόγω του κόστους θέρμανσης.
Η καλύτερη θερμοκρασία για τον θερμοστάτη τον χειμώνα
Ποια είναι η ιδανική ρύθμιση του θερμοστάτη τον χειμώνα; Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ συνιστά τους 20 βαθμούς Κελσίου για να είναι πιο αποδοτική η θέρμανση στο σπίτι.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας τον χειμώνα
Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει ότι για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, οι ένοικοι μπορούν να χαμηλώνουν τη θερμοκρασία στο σπίτι όταν κοιμούνται ή λείπουν.
Η μείωση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς για οκτώ ώρες την ημέρα, τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 10% ετησίως στο κόστος θέρμανσης και ψύξης.
Το μέτρο αυτό συνιστάται ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.
Άλλοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας αυτόν τον χειμώνα
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) έδωσε επίσης συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων:
- Επένδυση σε μονώσεις, ταινίες στεγανοποίησης και σιλικόνη για να σφραγιστούν διαρροές αέρα γύρω από πόρτες και παράθυρα ή σημεία όπου σωλήνες και καλώδια περνούν μέσα από τοίχους.
- Έλεγχος και καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων θέρμανσης και κλιματισμού.
- Έλεγχος της ετικέτας EnergyGuide για να διαπιστώσετε πόση ενέργεια καταναλώνει μία συσκευή και σύγκριση με άλλες επιλογές.
- Ενεργειακή αξιολόγηση μέσω «έξυπνων» μετρητών ή πρόσληψη επαγγελματία για ενεργειακό έλεγχο, αφού πρώτα διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εταιρείας.
- Μέσες χειμερινές θερμοκρασίες στο Βόρειο Νιου Τζέρσεϊ
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ παρέχει στοιχεία για τις μέσες θερμοκρασίες προηγούμενων μηνών και ετών.
Μέσοι όροι θερμοκρασιών στο Τέτερμπορο και τις γύρω περιοχές:
Μέσες θερμοκρασίες Δεκεμβρίου
2020: 2,56°C
2021: 5,61°C
2022: 2,28°C
2023: 5,44°C
2024: 3,28°C
Μέσες θερμοκρασίες Ιανουαρίου
2020: 1°C
2021: 0,56°C
2022: -1,53°C
2023: 5,11°C
2024: 1,67°C
Μέσες θερμοκρασίες Φεβρουαρίου
2020: 3,67°C
2021: -0,11°C
2022: 1,83°C
2023: 3,44°C
2024: 3,22°C
Πηγή: eu.northjersey.com