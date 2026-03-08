Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι εκείνος το εμπόδισε να το κάνει.

Καθώς οι Ιρανοί πλησιάζουν στην ανάδειξη του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα αντέξει για πολύ» αν οι Ιρανοί δεν λάβουν πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο πρόεδρος στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να γυρίζουμε πίσω κάθε 10 χρόνια, όταν δεν υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

Πρόσθεσε: «Δεν θέλω οι άνθρωποι να πρέπει να γυρίζουν πίσω σε πέντε χρόνια και να κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά ή, χειρότερα, να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν πρόθυμος να εγκρίνει κάποιον που έχει δεσμούς με το παλιό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το έκανα, για να επιλέξω έναν καλό ηγέτη θα το έκανα, ναι, θα το έκανα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις».

Φαινομενικά προσφέροντας μια ακόμη δικαιολογία για αυτόν τον πόλεμο, ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι τους εμπόδισε να το κάνουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι μια χάρτινη τίγρη. Δεν ήταν χάρτινη τίγρη πριν από μια εβδομάδα, θα σας πω. Και επρόκειτο να επιτεθούν», είπε. «Το σχέδιό τους ήταν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλουν ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν: «Όλα είναι στο τραπέζι. Τα πάντα».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν έχει εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο για να φτάσει σε υλικό όπλων σε 10 ημέρες ή λιγότερο.

Πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος του ουρανίου φυλάσσεται στις τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Midnight Hammer - Νατάνζ, Ισφαχάν και Φόρντοου - σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Θεωρητικά, αν είχαμε τον φυσικό έλεγχο αυτής της περιοχής, αν είχαμε τον φυσικό έλεγχο αυτών των τόπων όπου βρίσκεται, θα μπορούσαμε να στείλουμε τους ανθρώπους μας και να το αραιώσουμε επί τόπου», είπε ο αξιωματούχος.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ συναντήθηκε με τις οικογένειες των έξι πεσόντων Αμερικανών στρατιωτών. Μήπως η παρατήρηση των αξιοπρεπών μεταβιβάσεων τον έκανε να αναστατωθεί;

«Όχι, καθόλου», είπε. «Οι γονείς θα αναστατώνονταν αν το έκανα αυτό. Οι γονείς μου είπαν, ο καθένας τους, παρακαλώ κύριε, κερδίστε αυτό για το αγόρι μου, και σε μια περίπτωση μια νεαρή γυναίκα, όπως γνωρίζετε. Παρακαλώ, κερδίστε αυτό για το παιδί μου».

Πρόσθεσε, «Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Ήταν μια όμορφη, όμορφη εκδήλωση, όπου γνώρισα τους γονείς. Ήταν συντετριμμένοι αλλά περήφανοι».Καθώς οι Ιρανοί πλησιάζουν στην ανάδειξη του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα αντέξει για πολύ» αν οι Ιρανοί δεν λάβουν πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο πρόεδρος στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να γυρίζουμε πίσω κάθε 10 χρόνια, όταν δεν υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

Πρόσθεσε: «Δεν θέλω οι άνθρωποι να πρέπει να γυρίζουν πίσω σε πέντε χρόνια και να κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά ή, χειρότερα, να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν πρόθυμος να εγκρίνει κάποιον που έχει δεσμούς με το παλιό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το έκανα, για να επιλέξω έναν καλό ηγέτη θα το έκανα, ναι, θα το έκανα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις».

Φαινομενικά προσφέροντας μια ακόμη δικαιολογία για αυτόν τον πόλεμο, ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι τους εμπόδισε να το κάνουν.

«Είναι μια χάρτινη τίγρη. Δεν ήταν χάρτινη τίγρη πριν από μια εβδομάδα, θα σας πω. Και επρόκειτο να επιτεθούν», είπε. «Το σχέδιό τους ήταν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλουν ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν: «Όλα είναι στο τραπέζι. Τα πάντα».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν έχει εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο για να φτάσει σε υλικό όπλων σε 10 ημέρες ή λιγότερο.

Πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος του ουρανίου φυλάσσεται στις τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Midnight Hammer - Νατάνζ, Ισφαχάν και Φόρντοου - σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Θεωρητικά, αν είχαμε τον φυσικό έλεγχο αυτής της περιοχής, αν είχαμε τον φυσικό έλεγχο αυτών των τόπων όπου βρίσκεται, θα μπορούσαμε να στείλουμε τους ανθρώπους μας και να το αραιώσουμε επί τόπου», είπε ο αξιωματούχος.