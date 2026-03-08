«Ο Νετανιάχου είναι ένας δεξιός εξτρεμιστής που διέπραξε φρικτά εγκλήματα, αυτά που θεωρώ εγκλήματα εναντίον του λαού της Γάζας», τονίζει, μεταξύ άλλων.

Σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του πολιτικού σχολιαστή Brian Tyler Cohen, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τοποθετήθηκε για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα διεθνή τεκταινόμενα και την αμερικανική πολιτική. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τόσο η έντονη κριτική του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και οι ανησυχίες του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Σάντερς εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει πρόεδρος που, όπως είπε, δεν σέβεται τις βασικές αρχές του Συντάγματος. Τόνισε ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ είναι σαφές ως προς το ποιος έχει την εξουσία να αποφασίζει για την έναρξη ενός πολέμου: το United States Congress.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή, οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου αποτελεί παραβίαση των συνταγματικών διαδικασιών, ενώ υποστήριξε ότι ο Τραμπ προχώρησε σε ενέργειες εξωτερικής πολιτικής χωρίς να υπάρχει άμεση επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που – όπως σημείωσε – δείχνει ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν προμελετημένες και όχι αποτέλεσμα επείγουσας ανάγκης.

«Για πρώτη φορά στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία έχουμε έναν πρόεδρο που δεν πιστεύει στο Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα είναι αρκετά σαφές ότι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό που αποφασίζει πότε θέλουμε να πάμε σε πόλεμο.

Δεν ήταν ξαφνικά μια επείγουσα αντίδραση, σωστά; Το Ιράν δεν μας επιτέθηκε και ο Πρόεδρος έπρεπε να δράσει αμέσως. Αυτό ήταν προμελετημένο. Το σκέφτονται αυτό εδώ και εβδομάδες. Έτσι, για άλλη μια φορά, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενεργεί ενάντια στο Σύνταγμα — κάτι που κάνει αρκετά συχνά σε εσωτερικά ζητήματα — και ενάντια στο κράτος δικαίου», επισημαίνει.

Ο Σάντερς υπογράμμισε επίσης την αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική και τις πράξεις του Τραμπ. Όπως υπενθύμισε, κατά την προεκλογική του εκστρατεία ο Τραμπ παρουσιαζόταν ως «υποψήφιος της ειρήνης», δηλώνοντας ότι αντιτίθεται στους «ατελείωτους πολέμους». Μάλιστα είχε τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα δεν επενδύουν αρκετά στις υποδομές και στις ανάγκες της αμερικανικής κοινωνίας.

Ο Σάντερς σημείωσε ότι αυτές οι δηλώσεις βρίσκονται σε αντίθεση με την πολιτική που ακολούθησε στη συνέχεια ο Τραμπ, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – συνέχισε την εμπλοκή των ΗΠΑ σε διεθνείς εντάσεις και συγκρούσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις μπορεί να στείλει λάθος μηνύματα σε ηγέτες όπως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τέτοιες πολιτικές θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως έμμεση επιβράβευση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κριτική στον Νετανιάχου και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Σάντερς αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη σύγκρουση στη Γάζα. Άσκησε έντονη κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε δεξιό εξτρεμιστή και τον κατηγόρησε για σοβαρά εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα.

Ο Σάντερς υποστήριξε ότι εδώ και δεκαετίες ο Νετανιάχου προσπαθεί να πείσει Αμερικανούς προέδρους – τόσο Δημοκρατικούς όσο και Ρεπουμπλικάνους – να συμμετάσχουν σε πολιτικές αποσταθεροποίησης του Ιράν. Κατά την άποψή του, η συνεργασία με τον Τραμπ έδωσε τελικά στον Νετανιάχου έναν πρόθυμο σύμμαχο για την προώθηση αυτής της πολιτικής.

«Ο Νετανιάχου είναι ένας δεξιός εξτρεμιστής που διέπραξε φρικτά εγκλήματα, αυτά που θεωρώ εγκλήματα εναντίον του λαού της Γάζας.

Και τώρα, εδώ και χρόνια, δεκαετίες, ο Νετανιάχου παρακαλεί τους Αμερικανούς προέδρους - Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους - να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν. Επιτέλους βρήκε τον Τραμπ έναν πρόθυμο απατεώνα. Και ο Τραμπ τώρα κάνει τη δουλειά του Νετανιάχου στο Ιράν».

Προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Τέλος, ο Σάντερς αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Όπως αποκάλυψε, πρόσφατα επισκέφθηκε την Καλιφόρνια και συνομίλησε με ειδικούς που είχαν αποχωρήσει από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή, αρκετοί από αυτούς ανησυχούν ότι στο μέλλον τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνουν πιο εξελιγμένα από τον άνθρωπο και να λειτουργούν ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο έλεγχο. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν επιστημονική φαντασία μπορεί πλέον να αποτελεί πραγματική πιθανότητα.

Παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, ο Σάντερς σημείωσε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συζήτηση για το θέμα στην Ουάσιγκτον. Για τον λόγο αυτόν υπογράμμισε την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα ένας σοβαρός πολιτικός διάλογος σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία, την οικονομία και την ασφάλεια.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=fllodxYsY5A}