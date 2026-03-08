Τα αεροσκάφη πρόκειται να αναπτυχθούν εν μέσω μιας συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση της ίδιας της Κύπρου από ένα ιρανικής κατασκευής drone την περασμένη Δευτέρα.

Συνολικά έξι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πρόκειται να φτάσουν στη Βόρεια Κύπρο τη Δευτέρα, δήλωσε την Κυριακή ο αναπληρωτής διευθυντής της τουρκοκυπριακής αρχής πολιτικής αεροπορίας, Ασκίν Μεσελί, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το cyprus-mail.com, αρχικά είχε επιβεβαιωθεί ότι τέσσερα τέτοια μαχητικά αεροσκάφη θα αναπτυχθούν στο αεροδρόμιο Ερκάν (Τύμπου) του βορρά και τα αεροσκάφη αυτά αναμενόταν να φτάσουν την Κυριακή. Ωστόσο, ο Μεσελί δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Kibris Postasi ότι ο αριθμός των αεροσκαφών που θα αναπτυχθούν έχει αυξηθεί σε έξι και ότι αναμένεται τώρα να φτάσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Από την επίθεση με drone την περασμένη Δευτέρα, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη, αναπτύσσοντας τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο την περασμένη Δευτέρα το βράδυ.

Με την Ελλάδα να έχει ανακοινώσει την ανάπτυξη μέσων στο νησί και την γύρω περιοχή, η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμά της, με τη φρεγάτα Languedoc να φτάνει στα κυπριακά ύδατα την Τετάρτη και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να είναι καθ' οδόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να επισκεφθούν την Πάφο τη Δευτέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η Ιταλία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο, ενώ η Ισπανία πρόκειται να στείλει τη φρεγάτα Cristobal Colon.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, εν τω μεταξύ, ιδιοκτήτρια της αεροπορικής βάσης στην Κύπρο, η οποία χτυπήθηκε από το drone της περασμένης Δευτέρας, έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone, στο νησί, με το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 να αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα. Αναφορές την Κυριακή υπέδειξαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί επίσης να στείλει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales στην περιοχή.

Η ανάπτυξη των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών έρχεται σε μια στιγμή που η Ελλάδα και η Τουρκία φαίνεται να οδεύουν προς μια ευθυγράμμιση σχετικά με τον ρόλο της Κύπρου στη σύγκρουση.

Μετά την άφιξη των ελληνικών F-16 τη Δευτέρα, η Τουρκία δεν εξέφρασε καμία διαμαρτυρία και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, ανακοίνωσε ότι μια αντιπροσωπεία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα επισκεφθεί την Τουρκία την επόμενη Δευτέρα «στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων». Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την προγραμματισμένη επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας ως «μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Την Παρασκευή, μια αντιπροσωπεία του τουρκικού ναυτικού επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ανάπτυξη του HMS Dragon στην περιοχή. Ενώ η Κύπρος έγινε στόχος ενός drone τη Δευτέρα, η Τουρκία έγινε την Τρίτη στόχος ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Ο πύραυλος καταρρίφθηκε από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή και έπεσε στο έδαφος στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται βορειοανατολικά της χερσονήσου Καρπασίας της Κύπρου. Είχε αναφερθεί από ορισμένους κύκλους ότι ο πύραυλος είχε στόχο την Κύπρο, αλλά οι μυστικές και διπλωματικές πηγές τόσο στην Τουρκία όσο και στην Κύπρο επιβεβαίωσαν στην Cyprus Mail ότι ο πύραυλος είχε στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ.

Η αεροπορική βάση λειτουργεί από κοινού από την τουρκική πολεμική αεροπορία και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκεται στη νοτιοανατολική επαρχία Άδανα της Τουρκίας.