«Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της χώρας και του λαού της» σημείωσε ο Ερντογάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε πως η Άγκυρα δεν θα δείξει κανένα δισταγμό σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου της Τουρκίας.

«Οι πύραυλοι και τα καμικάζι drones, που έστειλε το Ιράν σε άλλες χώρες της περιοχής ενισχύουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Δεν θα υπάρξει η παραμικρή αμέλεια ή δισταγμός όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Σε περίπτωση που προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τους συμμάχους μας», συμπλήρωσε. «Τα χθεσινά γεγονότα έδειξαν πόσο ευαίσθητη είναι η κατάσταση. Προειδοποιήσαμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Τονίσαμε τη σημασία της αναγνώρισης της αξίας της φιλίας της Τουρκίας», είπε ακόμα, αναφερόμενος στην αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, την Τετάρτη.

Η Τουρκία επιδιώκει την ειρήνη στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της χώρας και του λαού της, συμπλήρωσε.

«Οι πολίτες μας πρέπει να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνησή μας, όπως και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, έτσι και στην κρίση με το Ιράν, κάνει ό,τι είναι απαραίτητο με το έμπειρο και ικανό προσωπικό της για να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε κίνδυνο», τόνισε.

«Η διεθνής κοινότητα, με επικεφαλής τον δυτικό κόσμο, αρκείται για άλλη μια φορά στο να παρακολουθεί τα γεγονότα. Οι αεροπορικές επιθέσεις κατά της γειτονικής μας χώρας, του Ιράν, έχουν οδηγήσει σε τρομακτική κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Εκατοντάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων και αθώα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε και επανέλαβε πως η Άγκυρα συνεχίζει εντατικά τις διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση.