Οικοδεσπότης των Όσκαρ 2026 είναι ο Conan O' Brien αλλά μία πληθώρα πρωτοκλασάτων ηθοποιών θα βρεθεί στη σκηνή για να παρουσιάσει τα βραβεία.

Οι Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas και Gwyneth Paltrow είναι τα νέα ονόματα που θα ανέβουν στη σκηνή των Όσκαρ 2026 για να δώσουν τα χρυσά αγαλματίδια, στην βραδιά της απονομής.

Ο Raj Kapoor, παραγωγός της λαμπερής βραδιάς και η Katy Mullan, εκτελεστιμή παραγωγός, ανακοίνωσαν τα λαμπερά ονόματα. Είναι ο τρίτος γύρος ονομάτων που ανακοινώνεται για τη βραδιά.

Προηγουμένως έχουν ήδη ανακοινωθεί οι Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph και Zoe Saldaña. Αν και οι Mescal και Infiniti δεν θα έχουν προταθεί για Όσκαρ για τις ερμηνείες τους στα «Hamnet» και «One Battle After Another» αντίστοιχα, και οι δύιο ταινίες έχουην ήδη κερδίσει πολλαπλές υποψηφιότητες. Το «Hamnet» έλαβε 8 και το «One Battle After Another» σάρωσε με 13.

Οι Brody, Culkin, Madison και Saldaña επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ ως οι περσινοί νικητές των Όσκαρ ερμηνείας και θα τιμήσουν μια νέα “φουρνιά” νικητών, αν και η Ακαδημία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ποιες κατηγορίες θα παρουσιάσουν.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα που θα ανέβουν στη σκηνή της Ακαδημίας για να παρουσιάσουν κάποιο βραβείο.

Στις υποψηφιότητες της φετινής χρονιάς προηγείται το «Sinners» του Ryan Coogler με 16 υποψηφιότητες και ακολουθεί με 13 το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson. Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες για καλύτερη ταινία μαζί με τη «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «The Secret Agent», «Sentimental Value» και «Train Dreams».

Οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι ο Conan O’Brien ενώ η 98η απονομή των Όσκαρ θα προβληθεί live στο ABC (και live streaming στο Hulu) τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 (1:00 π.μ - 4:00 π.μ).

