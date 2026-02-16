Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή σε ηλικία 95 ετών, σύμφωνα με τη σύζυγό του.

Στην ανάρτησή της έγραψε «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ένας αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του ταίριαζε μόνο με τη βαθιά του αγάπη για τους χαρακτήρες. Για κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδωσε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαρκές και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ είχε κερδίσει Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως πρώην σταρ της κάντρι μουσικής στην κλασική ταινία του 1983 «Τρυφερές σχέσεις» ενώ υπήρξε υποψήφιος άλλες έξι φορές.

Στην εμβληματική του καριέρα που διήρκεσε σχεδόν 7 δεκαετίες, είχε συγκλονιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως «Ο Νονός», «Απόκαλυψη Τώρα», «Ο Νονός II», «Ο Κατήγορος» και πολλές άλλες.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο βετεράνος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Σέλντεν Ντουβάλ γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1931 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, από την Μίλντρεντ Βιρτζίνια (Χαρτ), ερασιτέχνη ηθοποιό, και τον Γουίλιαμ Χάουαρντ Ντιβάλ, αξιωματικός, που αργότερα έγινε ναύαρχος. Ο Ντιβάλ σπούδασε θέατρο στο Principia College στο Ιλινόις και μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε διετή θητεία στον στρατό το 1953.

Ξεκίνησε να φοιτά στο The Neighborhood Playhouse School of the Theatre στη Νέα Υόρκη το 1955, μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν, με τον οποίο τότε συγκατοικούσαν. Έκαναν παρέα με τον επίσης υπέροχο Τζιν Χάκμαν. Ο Σάνφορντ Μάισνερ επέλεξε τον Ντιβάλ στο έργο «The Midnight Caller» του Χόρτον Φουτ, μια σχέση που θα αποδεικνυόταν κρίσιμη για την καριέρα του, καθώς ήταν ο Φουτ που του σύστησε να υποδυθεί τον άτομο με διανοητική στέρηση «Μπου Ράντλεϊ» στην ταινία Σκιές και σιωπή (1962). Αυτός ήταν ο πρώτος «σημαντικός» ρόλος του από το ντεμπούτο του στην ταινία το 1956 ως βουλευτής στην ταινία Somebody Up There Likes Me (1956), με πρωταγωνιστή τον Πολ Νιούμαν.

Ο Ντιβάλ άρχισε να γίνεται γνωστός ως ηθοποιός θεάτρου στη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας ένα βραβείο Obie το 1965 υποδυόμενος τον λιμενεργάτη «Eddie Carbone» στην αναβίωση εκτός Μπρόντγουεϊ της ταινίας «Ψηλά απ' τη Γέφυρα» του Άρθρουρ Μίλερ, μιας παραγωγής στην οποία ο παλιός συγκάτοικός του, ο Χόφμαν ήταν βοηθός σκηνοθέτη. Βρήκε σταθερή δουλειά στην τηλεόραση και εμφανίστηκε ως ένας μέτριας φήμης ηθοποιός χαρακτήρων σε ταινίες, όπως η «Η καταστροφή» του Άρθρουρ Πεν (1966) με τον Μάρλον Μπράντο και στις ταινίες «Countdown» του Ρόμπερτ Άλτμαν (1967) και «οι άνθρωποι της βροχής» του Κό πολα(1969), στις οποίες συμπρωταγωνίστησε και στις δύο ταινίες με τον Τζέιμς Κάαν.

Ήταν ο πρώτος "Ταγματάρχης Frank Burns", δημιουργώντας τον χαρακτήρα στην κωμωδία του Άλτμαν για τον πόλεμο της Κορέας M*A*S*H (1970). Εμφανίστηκε επίσης ως ο ομώνυμος πρωταγωνιστικός ρόλος στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζορτζ Λούκας, THX 1138 (1971). Ήταν ο Κόπολα όμως που επέλεξε τον ρόλο του στον «Ο νονός» (1972). Εκεί επανενώθηκε με τον Μπράντο και τον Κάαν και ο ρόλςο του τού χάρισε την επαγγελματική του επιτυχία ως δικηγόρος της μαφίας «Tom Hagen». Τότε ήρθε η πρώτη από τις έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Συνέχισε να μαγεύει στο σινεμά σε τιανίες όπως Ο νονός, μέρος 2ο (1974), Η αριστοκρατία του εγκλήματος (1975), Το δίκτυο (1976), κλπ. Ήταν η εμφάνισή του ως «Αντισυνταγματάρχης Κίλγκορ» σε μια άλλη ταινία του Κόπολα, την Αποκάλυψη τώρα! (1979), που εδραίωσε τη φήμη του Ντιβάλ ως σπουδαίου ηθοποιού. Κέρδισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για τον ρόλο και ονομάστηκε από το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο ευέλικτος ηθοποιός στον κόσμο. Ο Ντιβάλ δημιούργησε έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες σε ταινία και έδωσε στον κόσμο την αξιομνημόνευτη φράση: «Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί!»

Στο απόγειο της καριέρας του, ο Ντιβάλ φαινόταν να έχει πληγεί από την περίφημη «κατάρα των Όσκαρ» που είχε κατακλύσει τις καριέρες των συναδέλφων του βραβευμένων με Όσκαρ, Λουίζ Ράινερ, Ροντ Στάιγκερ και Κλιφ Ρόμπερτσον. Δεν μπορούσε να βρει δουλειά ισάξια των ταλέντων του, είτε λόγω των μισθολογικών απαιτήσεών του μετά τα Όσκαρ είτε λόγω της έλλειψης αντίληψης στον χώρο ότι πραγματικά ήταν υλικό για πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν εμφανίστηκε στην ταινία Ο νονός 3 (1990), καθώς το στούντιο δεν ενέδιδε στις απαιτήσεις του για μισθό ανάλογο με αυτόν του Αλ Πατσίνο, ο οποίος πήρε 5 εκατομμύρια δολάρια για να επαναλάβει τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε.

Το μεγαλύτερο επίτευγμά του στην αμέσως μετά τα Όσκαρ περίοδο ήταν ο θριαμβευτικός του ρόλος ως γκριζομάλλης Τεξανός Ρέιντζερ Γκας ΜακΚρέι στην τηλεοπτική μίνι σειρά Οι αετοί της Δύσης (1989), για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Emmy. Έλαβε μια δεύτερη υποψηφιότητα για Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Σοβιετικός δικτάτορας Ιωσήφ Στάλιν στην ταινία Στάλιν (1992), και μια τρίτη υποψηφιότητα υποδυόμενος τον Ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν στην ταινία Ο Άνθρωπος που Έπιασε τον Άιχμαν (1996).

Ο Ντιβάλ είχε επίσης σκηνοθετήσει ταινίες, όπως το ντοκιμαντέρ We're Not the Jet Set (1974), το Angelo My Love (1983) και το Assassination Tango (2002). Ως σεναριογράφος - σκηνοθέτης, ο Ντιβάλ έδωσε στον εαυτό του έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους του, αυτόν του ιεροκήρυκα στην ταινία Ο απόστολος (1997). Μια εξαιρετική ερμηνεία για την οποία έλαβε την τρίτη υποψηφιότητά του για Α' Ανδρικό Ρόλο και την πέμπτη συνολικά υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία επανέφερε τον Ντιβάλ στην πρώτη γραμμή των σπουδαίων ηθοποιών και ακολούθησε η υποψηφιότητά του για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Ο κατήγορος (1998).






