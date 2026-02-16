Η ανακοίνωση για τη διαγραφή του Παρασκευαΐδη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή.

Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις» του βουλευτή Λέσβου, οι οποίες «θολώνουν» το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του κόμματος και «δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Η δήλωση Παρασκευαΐδη για συνεργασία «ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα»

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ήταν η δήλωση που έκανε σήμερα, Δευτέρα, στο κανάλι της Βουλής πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί «ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα.

Αρχικά μίλησε για την ανάγκη να κάνει το κόμμα μια στροφή προς τα Αριστερά. Όταν ρωτήθηκε αν στο συνέδριο πρέπει να ληφθεί απόφαση ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ο βουλευτής απάντησε:

«Αν κινδυνεύει η Ελλάδα, να συνεργαστούμε ακόμη και με τον διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Αλλά βασικά χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις, ότι δεν θα πάμε κατευθείαν στη ΝΔ, θα εξαντλήσουμε το καθετί και τον Κεντροαριστερό χώρο, γιατί αυτόν εκφράζουμε».

Για να δώσει έμφαση στα λεγόμενά του, πρόσθεσε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη Ελλάδα… με όλους, με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα, αν είναι να καταστρέψουμε τον τόπο».

Δείτε το απόσπασμα στο 22:50 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=cxY4AC88lJ8}