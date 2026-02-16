Οι δηλώσεις του Good Job Nicky, μετά από την εμφάνισή του στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Για την εμφάνισή του στον εθνικό τελικό της Eurovision και τη σκηνή του Sing For Greece, μίλησε ο Good Job Nicky λίγη ώρα μετά από τον εθνικό τελικό.

Ο ερμηνευτής, απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με την δυσκολία που είχε με τον ήχο του, την ώρα που τραγουδούσε ζωντανά και διαγωνιζόταν για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στον αέρα της εκπομπής «Happy Day», ο Good Job Nicky, εξήγησε:

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας».

Σε δεύτερο χρόνο αποκάλυψε το μήνυμα που έλαβε από τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα. «Αγέρα μου, αγάπη μου, DNA μου» κάτι τέτοιο μου έστειλε».

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως στην τελική κατάταξη και βαθμολογία ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» βγήκε δεύτερος με 33 βαθμούς, ενώ νικητής αναδείχτηκε ο Akylas με το «Ferto» και 48 βαθμούς.