Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, το Μάιο στη Βιέννη.

Τα έντονα συναισθήματά του και τη χαρά του θέλησε να εκφράσει ο Akylas μέσα από σχετική του ανάρτηση στα social media, λίγες ώρες μετά από την νίκη του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής, το βράδυ της Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ξεχώρισε ανάμεσα από τις 14 υποψηφιότητες και κατέκτησε το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό διαγωνισμό Τραγουδιού, που θα διεξαχθεί στον Μάιο στην Βιέννη.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του ο Akylas, εξέφρασε τη χαρά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα κάνει το αδύνατο – δυνατό για την εκπροσώπηση της χώρας.

Παράλληλα, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, μόλις λίγες ώρες μετά από τα αποτελέσματα του εθνικού τελικού, ο ερμηνευτής, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου και ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη.

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της βραδιάς και τις συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν στ’ αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο.

Συνεχώς τσιμπάω τον εαυτό μου για να βεβαιωθώ. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με στηρίξατε και σταθήκατε δίπλα μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους.

Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά».

{https://www.instagram.com/p/DU0azKLDcvJ/?hl=el&img_index=1}