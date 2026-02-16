Πόσοι παρακολούθησαν τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Εντυπωσιακό ποσοστό τηλεθέσης σημείωσε χθες ο ελληνικός Τελικός της Eurovision 2026, με τον Akyla να παίρνει το εσιτήριο για τη Βιέννη.

Η τηλεθέαση «έπιασε 30αρι»

Η πορεία της τηλεθέασης ήταν σταθερά ανοδική, με τα τέταρτα της βραδιάς να δείχνουν την εντυπωσιακή δυναμική του show:

20,1 – 25,3 – 27,5 – 29,2 – 29,4 – 28,7

και στη συνέχεια ήρθε η μεγάλη εκτόξευση, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός οτι η τηλεθέαση έφθασε στον πικ της την ώρα της ανακοίνωσης του νικητή:

32,5 – 32,1 – 31,8 – 32,1 – 35,1 – 38,2 – 39,9

Ο μεγάλος νικητής

Λίγο αργότερα, ο Akylas αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, εξασφαλίζοντας τη θέση του για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Η συμμετοχή του έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις, ενώ η πορεία του στο εθνικό κοινό αποδεικνύει ότι η Eurovision παραμένει ένα κορυφαίο μουσικό γεγονός στην ελληνική τηλεόραση.

Η τηλεθέαση ανά κανάλι (Prime Time)

ALPHA: Το Σόι σου (Ε) 6,9 – Gi Joe: Η γέννηση της κόμπρας 5,8

ANT1: Εκατομμυριούχος 8,3 – Η σωφερίνα 5,0

STAR: Η καφετζού 8,5

MEGA: Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός 4,9

ΣΚΑΙ: Survivor 6,8

OPEN: Η απλή μέθοδος των τριών 1,5 – Zoolander 2,2

ΕΡΤ: Sing for Greece τελικός 30,2

Η βραδιά απέδειξε ότι η Eurovision παραμένει η αγαπημένη στιγμή των τηλεθεατών, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, συναίσθημα και μουσική υψηλής ποιότητας.