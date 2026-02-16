Δείτε όλα τα βίντεο με τις εμφανίσεις των 14 υποψήφιων στον ελληνικό τελικό.

Ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, όπως αποφάσισε το κοινό και οι κριτικές επιτροπές τη βραδιά του Εθνικού Τελικού, οι οποίες του έδωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Ειδικότερα, η διεθνής επιτροπή έδωσε 12 βαθμούς στον Akyla, η ελληνική επιτροπή έδωσε, επίσης, 12 βαθμούς ενώ το κοινό συγκέντρωσε 24 βαθμούς, φέρνοντάς τον στην πρώτη θέση.

Τη δεύτερη θέση κατέβαλε ο good job Nicky με το «Dark side of the moon», την τρίτη θέση η Marseaux με το «Χάνομαι», την τέταρτη θέση η Evangelia με το «Parea» και την πέμπτη θέση ο ZAF με το «Αστείο».

Η τελική κατάταξη όπως διαμορφώθηκε μετά τις βαθμολογίες έχει ως εξής:

Ο νεαρός τραγουδιστής ξεσήκωσε τη σκηνή στη βραδιά του «Sing for Greece» με το τραγούδι του «Ferto».

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Studio 4 ο Akylas είχε μιλήσει για το νόημα του τραγουδιού του:

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ”κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία.

Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση», ανέφερε ο Akylas.

Τη βραδιά του Εθνικού Τελικού συντόνισαν στην παρουσίαση ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά ενώ καλεσμένος της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος χάρισε μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και τα αγαπημένα σε όλους μας τραγούδια του. Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα στον ελληνικό τελικό της Eurovision ξεκίνησε με τον τραγουδιστή να παίζει πιάνο και να τραγουδά το «Stand By Me Now», το hit που έχει κυκλοφορήσει με τις Mέλisses και στη συνέχεια έδωσε παλμό, τραγουδώντας μερικές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του.

Ανάμεσα στα κομμάτια που είπε ήταν τα εξής: «Ένα», «Είμαι Αλλού», «30-40» και «Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)», πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, 11 χορευτές με εκθαμβωτικά κουστούμια και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Σε μία στιγμή με «άρωμα» Eurovision, «πάντρεψε» την επιτυχία «Το Κύμα» με την «Άνοιξη» με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 1991.

Δείτε τα βίντεο με όλες τις εμφανίσεις του Εθνικού Τελικού

STYLIANOS - «YOU & I» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfrl9wk3a41?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

D3lta – «Mad About It» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsd9lprsyh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Mikay – «Labyrinth» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsglloaktd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Marika – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsjwa63ecx?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Marseaux - «Χάνομαι» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsobpna8ux?integrationId=40599y14juihe6ly}

good job Nicky – «Dark Side of the Moon» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsrm7pcrvd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

KOZA MOSTRA – «Bulletproof» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsuitzjb89?integrationId=40599y14juihe6ly}

STEFI - «Europa» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfsympjq1dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Rosanna Mailan - «Άλμα» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfte3fn9te1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Evangelia - «Paréa» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfths24yzhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ZAF – «ASTEIO» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftl3dte1dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Akylas - «Ferto» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftohexno49?integrationId=40599y14juihe6ly}

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfts2k75sax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Alexandra Sieti - «The Other Side» | Sing for Greece 2026 - Τελικός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftwbnl8729?integrationId=40599y14juihe6ly}