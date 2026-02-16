Καθώς η χρήση τους εξαπλώνεται, οι πορτοκαλί λωρίδες μπορεί να αποτελέσουν το νέο πρότυπο για ασφαλέστερους δρόμους.

Στην Καλιφόρνια, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, δημιουργήθηκαν πορτοκαλί και λευκές λωρίδες στους δρόμους, διαφορετικές από τις παραδοσιακές λευκές και κίτρινες. Ο σκοπός τους; Να ειδοποιούν τους οδηγούς ότι βρίσκονται σε ζώνες έργων, ώστε να χαμηλώνουν ταχύτητα και έτσι να εξασφαλίζουν μία πιο ασφαλή οδήγηση.

Το έργο χρησιμοποιεί ρίγες μόνο σε περιόδους που απαιτούνται ειδικοί κανόνες κυκλοφορίας, όπως μειωμένη ταχύτητα. Οι πορτοκαλί λωρίδες είναι πιο ορατές τη νύχτα από τους κώνους και διευκολύνουν τους οδηγούς να εντοπίζουν πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι ζώνες έργων, καθώς και τις προσωρινές αλλαγές λωρίδας.

Η Καλιφόρνια δεν είναι η πρώτη που εφαρμόζει αυτές τις λωρίδες. Το Ουισκόνσιν, το Κεντάκι, το Τέξας, το Μίσιγκαν και η Ουάσινγκτον έχουν ήδη εφαρμόσει πορτοκαλί και λευκές λωρίδες με επιτυχία, ενώ ανάμεσα σε αυτές ειναι ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. Η επιλογή του πορτοκαλί χρώματος βοηθάει στη μεγαλύτερη ορατότητα και προσοχή, ειδικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οφέλη για την ασφάλεια

Με τα ατυχήματα σε ζώνες κατασκευών να παραμένουν υψηλά – 899 θάνατοι το 2023 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εκκαθάρισης για την Ασφάλεια στις Ζώνες Εργασίας – η ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας είναι κρίσιμη.

Έρευνα του Πανεπιστημίου Purdue έδειξε ότι οι πορτοκαλί λωρίδες μείωσαν τα ατυχήματα κατά την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας κατά 74% και μείωσαν την ταχύτητα των οδηγών κατά περίπου 4 μίλια/ώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών τις βρήκε χρήσιμες, ενώ οι λωρίδες αυτές φαίνεται να ενισχύουν την ασφάλεια ακόμα και για τα αυτόνομα οχήματα, όπως τα ρομποτικά ταξί Waymo.