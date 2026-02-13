Ένα σοβαρό περιστατικό κλοπής ταυτότητας και πιθανής παραβίασης της δημόσιας ασφάλειας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα από την κοιλάδα του Σαν Φερνάντο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας και η σύζυγός του, υποστηρίζουν ότι άγνωστος χρησιμοποίησε τα προσωπικά του στοιχεία για να εγγραφεί ως οδηγός στην πλατφόρμα της Uber, χωρίς ο ίδιος να έχει καμία σχέση με την υπηρεσία.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν το ζευγάρι έλαβε ένα πακέτο καλωσορίσματος από την Uber, το οποίο ανέφερε τον άνδρα ως νέο οδηγό. Αρχικά το αντιμετώπισαν με χιούμορ, ωστόσο σύντομα αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς κανείς στο σπίτι τους δεν είχε εργαστεί ποτέ για την εταιρεία.

Η κατάσταση πήρε πιο σοβαρές διαστάσεις όταν, λίγους μήνες αργότερα, έλαβαν φορολογικά έντυπα, στα οποία εμφανιζόταν ότι ο άνδρας είχε κερδίσει χιλιάδες δολάρια ως οδηγός Uber - εισόδημα που δεν είχε ποτέ αποκτήσει.

Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας

Το θέμα δεν αφορά μόνο οικονομική απάτη, αλλά και την ασφάλεια των επιβατών.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας -ακόμη και ανήλικοι- χρησιμοποιούν καθημερινά την Uber πιστεύοντας ότι όλοι οι οδηγοί έχουν ελεγχθεί αυστηρά.

Ωστόσο, περιστατικά όπως αυτό, δείχνουν ότι κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος για το ποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Η αντίδραση της Uber

Η Uber, αν και αρνήθηκε να απαντήσει, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο προς τις αρμόδιες αρχές. Τόνισε επίσης ότι χρησιμοποιεί διαδικασίες ανίχνευσης απάτης και ότι οι οδηγοί επανεξετάζονται σε ετήσια βάση.