Η απόφαση του ΣτΕ μετά την προσφυγή πολίτη κατά της απόρριψης αίτησης για διαβατήριο.

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που είχε κατατεθεί από πολίτη ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία δεν του είχε επιτραπεί να ανανεώσει το διαβατήριο του με παλαιού τύπου ταυτότητα.

Αν και προσωρινά είχε γίνει δεκτή η σχετική αίτησή του από την Επιτροπή Αναστολών, τελικά το Δ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί διαβατήριο με ταυτότητα που έχει λήξει.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρεται:



«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου. Η Επιτροπή Αναστολών για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης.

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».