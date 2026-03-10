Η κυρία Κωνσταντοπούλου, επισήμανε ότι ο κ. Βορίδης δεν είχε δηλωθεί να λάβει τον λόγο στη συζήτηση κάτι που όπως είπε «σημαίνει ότι ασκήσατε το δικαίωμα της σιωπής».

«Δράτε ως μαφία, στην οποία μέσα υπάρχουν φατρίες, όπου η μία προσπαθεί να εξουδετερώσει την άλλη» και «αλληλοεκβιάζεστε» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης σχετικά το εμπιστευτικό έγγραφο όπου κατατέθηκε στην Ολομέλεια και στο οποίο ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας τον ενημέρωνε για ύποπτη αύξηση βοσκοτόπων στις δηλώσεις του 2020.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «όλοι εσείς που κρύβεστε και ο κ. Μητσοτάκης, αλληλοεκβιάζεστε» γι’ αυτό, προσέθεσε, «όταν καταθέσατε στην Εξεταστική Επιτροπής, είπατε "αυτά έχω να πω προς το παρόν και θα δω τι θα πω μετά"» κάτι που αποδεικνύει πως «αλληλοεκβιάζετσε με τον κ. Μητσοτάκη, με τον κ. Βάρρα που είναι στο Γραφείο του κ. Μητσοτάκη και δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος με το ότι την γλιτώνετε. Είναι ξεκάθαρο, για αυτό διοχετεύονται και αυτά τα έγγραφα στη δημοσιότητα, μην έχετε καμία απορία. Είναι ξεκάθαρο, στα μάτια όλων ότι παίζει ένας ακραίος αλληλοεκβιασμός και είστε "κράτα με να σε κρατώ"…».

Εγκάλεσε τον κ. Βορίδη, γιατί δεν δήλωσε να είναι ομιλητής σήμερα στην Ολομέλεια και «ήρθατε εκών άκων, επειδή έγινε αυτή η αποκάλυψη τώρα αυτού του εγγράφου» και προσέθεσε: «Γνωρίζετε ότι το έγγραφο αυτό είναι ανύπαρκτο ή ότι κάποιος το κατέστρεψε. Γιατί όταν μας λέτε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί η ύπαρξη του στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο του Υπουργού, δύο πράγματα μπορεί να ισχυρίζεστε ή ότι είναι πλαστό και δεν το λάβατε ποτέ ή γνωρίζετε ότι κάποιος το κατέστρεψε. Και από καταστροφή στοιχείων έχετε πολύ υψηλό το ρεκόρ», «όπως με τα βίντεο για την τραγωδία των Τεμπών και στις υποκλοπές».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον κ. Βορίδη τον ρώτησε: «Όταν ο "Φραπές", έλεγε ότι "μίλησε ο Μάκης στον Φλωρίδη για να βγάλουμε από την μέση την Ευρωπαία εισαγγελέα", δεν εννοούσε εσάς; Οι ίδιοι κακοποιεί όταν έλεγαν ότι "όσο στέκει ο Μάκης και το Μαξίμου είμαστε καλά», δεν εννοούσε εσάς; Υπήρχε κάποιος άλλος Μάκης;». Και αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι κακοποιεί να έχουν το όνομά σας στο στόμα τους, πώς είναι να είστε κουμπάρος με τον υπερτυχερό Στρατάκη ή "Χασάπη", του οποίου έχετε βαφτίσει το εγγόνι και όλα αυτά μας λέτε ότι είναι τυχαίο;».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι το έγγραφο αυτό του Βάρρα «είναι ξεκάθαρο ότι το διοχετεύει» και δείχνει ότι «δράτε ως μαφία, στην οποία υπάρχουν μέσα φατρίες. Και το ζήτημα είναι ποια φατρία θα εξουδετερώσει την άλλη ή εάν θα τηρηθεί ομερτά για να επιβιώσετε».