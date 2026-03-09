Πραγματικά εκπλαγήκαμε όταν διαβάσαμε στην ανακοίνωση της Επιτροπής Διεύρυνσης ότι ο Βαγγέλης Κορακάκης περιλαμβάνεται στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

Ο συνθέτης και στιχουργός του «Πρώτου Φθινόπωρου» και του «Μέσα στη σκέψη της τρελής» είναι γνωστό ότι είναι στρατευμένος με το ΚΚΕ από τα νεανικά του χρόνια.

Ο Βαγγέλης διέψευσε με μια επική δήλωση την εγκατάλειψη του ΚΚΕ και την συστράτευσή του με το ΠΑΣΟΚ. «Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και είμαι με το ΚΚΕ».

Αναδημοσιεύουμε από το 902.gr:

«Με δήλωση του ο Βαγγέλης Κορακάκης διαψεύδει την ανακοίνωση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασαν διάφορα μέσα και παρουσιάζουν τον τραγουδιστή ως «προσωπικότητα» που ενισχύει το κόμμα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Βαγγέλης Κορακάκης δηλώνει ότι «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

Ο δικός μας Βαγγέλης, ο Βαγγέλης που αγαπάμε.

ΥΓ: Την Κυριακή το βράδυ στην «Κρύπτη» ο χορός του ΝΑΡ...

Β.Σκ.