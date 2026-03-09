«Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής των ναυτεργατών και να σταματήσει να την αναγάγει, κατά την προσφιλή της άθλια τακτική, σε «ατομική ευθύνη»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη πρακτική των εφοπλιστών να εκβιάζουν τους ναυτεργάτες να «συναινέσουν» σε ταξίδια σε εμπόλεμες περιοχές, υπογράφοντας δήθεν «οικειοθελώς» ότι αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Η πολιτική του κέρδους των εφοπλιστών δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε αναλώσιμο προσωπικό για την εξασφάλιση υψηλών ναύλων και κερδών. Παράλληλα το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας να αναλάβουν άμεσα ευθύνες και να λάβουν μέτρα προστασίας της ζωής των ναυτεργατών, ανακόπτοντας τον εκβιασμό και διασφαλίζοντας ότι καμία ελληνική ναυτική δύναμη δεν θα κινδυνεύει σε εμπόλεμες ζώνες. Η πολιτική των εφοπλιστών δεν μπορεί να συνεχιστεί ανενόχλητη, καθώς η ζωή των εργαζομένων δεν κοστολογείται στο κέρδος.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Η πρακτική και οι εκβιασμοί των εφοπλιστών προς τους ναυτεργάτες να ναυτολογηθούν για ταξίδια σε εμπόλεμες περιοχές, αποκαλύπτει το αποκρουστικό πρόσωπο της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους, που δεν υπολογίζει ούτε την ανθρώπινη ζωή. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν τα ναυτεργατικά σωματεία, οι ναυτεργάτες αναγκάζονται να υπογράψουν δήθεν «οικειοθελώς» ότι «αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν» και «συμφωνούν» με τη διέλευση από τα περάσματα του θανάτου!

Τη στιγμή που τα πεδία των πολεμικών συγκρούσεων για τους εφοπλιστές είναι πεδία τεράστιας κερδοφορίας, με την εκτίναξη των ναύλων και των ασφαλιστικών συμβολαίων, για τους ναυτεργάτες, τους δόκιμους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, για τους λαούς, είναι κυριολεκτικά σφαγείο, με τη ζωή τους να παίζεται κορόνα- γράμματα καθημερινά.Αν θέλουν οι εφοπλιστές να κινούν τα καράβια τους στις εμπόλεμες περιοχές και να το παίζουν “ατρόμητοι και ριψοκίνδυνοι”, να πάνε να τα δουλέψουν μόνοι τους. Η ζωή των ναυτεργατών δεν μπορεί να κοστολογείται στο ανεβοκατέβασμα της αξίας μετοχών και των τιμών του βαρελιού πετρελαίου για να «γίνει η δουλειά» για το κεφάλαιο, που ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς τους εργαζόμενους δεν κινείται τίποτα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της εργατικής τάξης, που τώρα μπορεί και πρέπει να τη δείξει.

Να μη δεχτεί να γίνει “κρέας” στα κανόνια του πολέμου των ιμπεριαλιστών. Η κυβέρνηση και το Υπ. Ναυτιλίας, με τη στήριξη ουσιαστικά όλων των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου, έχουν τεράστια ευθύνη, καθώς με τις διευκολύνσεις και τις πλάτες που κάνουν διαχρονικά στους αχόρταγους εφοπλιστές, τους έχουν δώσει το δικαίωμα να φτάνουν σε αυτό το αίσχος να κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή και να εκβιάζουν τους ναυτεργάτες να πάνε στις εμπόλεμες περιοχές. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής των ναυτεργατών και να σταματήσει να την αναγάγει, κατά την προσφιλή της άθλια τακτική, σε «ατομική ευθύνη». Και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα να παρέμβει άμεσα και με κάθε μέσο ώστε:

-Να ακυρωθεί η αθλιότητα των εφοπλιστών να εκβιάζουν τους ναυτεργάτες να υπογράφουν “ΘΑΝΑΤΟΧΑΡΤΑ”.

-Να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

-Να απαγορευτεί η διέλευση και η παραμονή πλοίων του εμπορικού ναυτικού σε εμπόλεμες ζώνες.-Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επαναπατριστούν οι Ναυτεργάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στον Περσικό Κόλπο.

-Να σταματήσει τώρα κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που μετατρέπουν την χώρα μας σε ορμητήριο κατά άλλων λαών και στόχο αντιποίνων, με ολέθριες συνέπειες για τον ελληνικό λαό.Η κυβέρνηση είναι συνένοχη και συνυπεύθυνη για οποιοδήποτε εξέλιξη που θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ναυτεργατών, που ήδη δοκιμάζονται στα εγκλωβισμένα πλοία από έλλειψη τροφής, νερού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ναυτεργατών. Κάθε καθυστέρηση, κάθε πρόσχημα για τη μη ανάληψη άμεσων μέτρων, δίνει αέρα στα πανιά στην ασυδοσία των εφοπλιστών και είναι τουλάχιστον εγκληματική