Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε 30 δεξαμενές καυσίμων του Ιράν το Σάββατο ξεπέρασαν κατά πολύ όσα ανέμεναν οι ΗΠΑ, όταν το Ισραήλ τις είχε ενημερώσει εκ των προτέρων, προκαλώντας την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο συμμάχων από την έναρξη του πολέμου, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν απλούς Ιρανούς πολίτες μπορεί να έχουν στρατηγικά αντίθετο αποτέλεσμα, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία γύρω από το καθεστώς και ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι οι δεξαμενές καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την τροφοδοσία με καύσιμα διαφόρων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του δομών».

{https://x.com/RKOTOfficial/status/2030565938110537944}

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο, εν μέρει, να στείλουν μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει να στοχεύει πολιτικές υποδομές στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Axios, Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ πριν από τις επιθέσεις. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αιφνιδιάστηκαν από το πόσο εκτεταμένες ήταν αυτές. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν: «Τι στο καλό;» (WTF).

{https://www.youtube.com/watch?v=wfc5qMWwcKA}

Η ανησυχία

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι μονάδες παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι τα πλάνα με τις φλεγόμενες δεξαμενές μπορεί να πανικοβάλουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Στον πρόεδρο (σ.σ.: Τραμπ) δεν άρεσε αυτή η επίθεση. Θέλει να σωθεί το πετρέλαιο. Δεν θέλει να καεί. Και αυτό θυμίζει στον κόσμο τις υψηλές τιμές βενζίνης», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατηγείου Khatam al-Anbiya, που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε το Σάββατο ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει με παρόμοια πλήγματα σε ολόκληρη την περιοχή.

{https://x.com/fpleitgenCNN/status/2030611626383331600}

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχεύσει ενεργειακές υποδομές στην περιοχή και απείλησε ότι, αν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε υποδομές, το Ιράν θα ανταποδώσει «χωρίς καθυστέρηση».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαφωνία αυτή και οι προσδοκίες των ΗΠΑ για τον πόλεμο αναμένεται να συζητηθούν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο συμμάχων.

Πηγή: Axios