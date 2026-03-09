«Δεν έχει νόημα να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την άμυνα και τα αντίποινα κατά των εχθρών», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν στόχευσαν την Κύπρο, την Τουρκία ή το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, ο οποίος μίλησε για «επιθέσεις ψευδούς σημαίας».

Ο Eσμαΐλ Μπαγκάεϊ υποβάθμισε την πιθανότητα εκεχειρίας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, μετέδωσε τη Δευτέρα το Ιρανικό Δίκτυο Φοιτητικών Ειδήσεων (Student News Network), προσθέτοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

«Δεν έχει νόημα να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την άμυνα και τα αντίποινα κατά των εχθρών», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν διεξάγει πόλεμο με τους μουσουλμάνους γείτονές της, αλλά πρέπει να στοχεύει «εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από επιτιθέμενους» για την νόμιμη άμυνά της.

Με πληροφορίες από aawsat