Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο αποφεύγουν να χαρακτηρίζουν τις ενέργειές τους «πόλεμο».

Οι πολλές ομοιότητες στην επιχειρηματολογία του Λευκού Οίκου για τον πόλεμο στο Ιράν και στη ρωσική ρητορική για την εισβολή στην Ουκρανία υπογραμμίζουν τους κινδύνους ενός πολέμου χωρίς σαφείς στόχους και χρονοδιάγραμμα...

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, αλλά υπό τον πρόεδρο Τραμπ θα τον τελειώσουμε».

Όταν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε πει: «Δεν ξεκινήσαμε τον λεγόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Αντίθετα, προσπαθούμε να τον τελειώσουμε».

Ο πόλεμος του Πούτιν ήταν μια καταστροφική χερσαία εισβολή σε μια νεαρή και εξελισσόμενη δημοκρατία. Ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν είναι μια εξελιγμένη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ενός θεοκρατικού καθεστώτος που ακολουθεί επιθετική πολιτική και σκότωνε τους ίδιους τους πολίτες της στους δρόμους. Ωστόσο, κάποιες ομοιότητες είναι εντυπωσιακές, ξεκινώντας από το γεγονός ότι τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο αποφεύγουν να χαρακτηρίζουν τις ενέργειές τους «πόλεμο».

«Επιχείρηση», όχι πόλεμος...

Όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα αν «αυτό είναι πόλεμος», ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, απάντησε: «Είναι μια επιχείρηση».

«Αυτή είναι μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο Ρώσος ομόλογός του, Βιατσεσλάβ Βολοντίν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, δύο μήνες μετά την εισβολή της χώρας του, επιμένοντας στην επίσημη ορολογία του Κρεμλίνου. «Αν η Ρωσία είχε ξεκινήσει έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο, θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό».

Μεταβαλλόμενοι στόχοι, υπερβολική απειλή, ασαφής αποστολή: οι πολλές ρωσικές αναφορές στη ρητορική του Λευκού Οίκου για το Ιράν αναδεικνύουν τους κινδύνους ενός πολέμου χωρίς σαφή ορισμό και τέλος, στον οποίο η επιτιθέμενη πλευρά ελπίζει σε αλλαγή καθεστώτος.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει πραγματικά τίποτα ακόμη», είπε ο Πούτιν τον Ιούλιο του 2022, προσπαθώντας να δείξει αποφασιστικότητα μετά από μήνες μαχών.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά», είπε ο Τραμπ στο CNN την περασμένη Δευτέρα.

Όπως γράφει ο αρθρογράφος των New York Times Anton Troianovski, «ήμουν στη Μόσχα όταν ο Πούτιν προχώρησε σε διάγγελμα στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ανακοινώνοντας την "ειδική στρατιωτική επιχείρησή" του – ένας όρος που πλέον έχει ριζώσει τόσο πολύ ώστε τα ρωσικά αρχικά του, "S.V.O.", αποτελούν συντομογραφία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν... εμπνέει τον Τραμπ

Η ομιλία παρουσίασε δεκαετίες δυσαρέσκειας με την Ουκρανία και τη Δύση, που δεν άφηναν στη Ρωσία «καμία άλλη επιλογή» παρά να επιτεθεί. Μια από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές ήταν η έκκληση του Πούτιν προς τους Ουκρανούς στρατιώτες να «καταθέσουν αμέσως τα όπλα και να πάνε σπίτια τους», προειδοποιώντας ότι, αν δεν το έκαναν, «η ευθύνη για την πιθανή αιματοχυσία θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο κυβερνών καθεστώς της Ουκρανίας».

Ήταν λοιπόν εντυπωσιακό όταν ο Τραμπ χρησιμοποίησε παρόμοιο τόνο, φορώντας καπέλο «USA», σε μια νυχτερινή ομιλία το περασμένο σαββατοκύριακο, ανακοινώνοντας «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν. Υπερβάλλοντας για την απειλή των ιρανικών πυραύλων, ο Τραμπ μίλησε για δεκαετίες ιρανικής «αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών» και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να το ανεχτούμε άλλο». Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί στρατιώτες πρέπει να «καταθέσουν τα όπλα τους», αλλιώς θα «αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο».

«Έμεινα και πάλι έκπληκτος όταν ο Τραμπ την επόμενη μέρα επανέλαβε την έκκλησή του προς τους Ιρανούς στρατιώτες να αφοπλιστούν και να "αρπάξουν την ευκαιρία" και να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους. Και ο Πούτιν, τη δεύτερη ημέρα του πολέμου, είχε προσπαθήσει ξανά να πείσει τους Ουκρανούς στρατιώτες να σταματήσουν την αντίσταση και να "πάρουν την εξουσία στα χέρια τους"», γράφει ο αρθρογράφος των ΝΥΤ.

Αξιωματούχοι της Δύσης αλλά και η ρωσική ελίτ περίμεναν ότι ο πόλεμος θα τελείωνε γρήγορα. Ρώσοι αξιωματικοί είχαν λάβει εντολή να πάρουν μαζί τους τις στολές παρέλασης, εν αναμονή μιας σύντομης στρατιωτικής παρέλασης στο Κίεβο. Όμως, ενώ η Ρωσία ισχυριζόταν ψευδώς ότι είχε επιτύχει «πλήρη αεροπορική υπεροχή» πάνω από την Ουκρανία, οι υπερβολικά εκτεταμένες γραμμές ανεφοδιασμού της στην καταστροφική προέλαση προς το Κίεβο έγιναν εύκολοι στόχοι για το ουκρανικό πυροβολικό.

Οι μέρες έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες μήνες και οι μήνες χρόνια. Οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν ολοένα πιο εξελιγμένα δυτικά όπλα για θανατηφόρα πλήγματα πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου, με συντεταγμένες που παρείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην πορεία, οι στόχοι του Πούτιν περιορίστηκαν: από την αλλαγή καθεστώτος –την οποία αποκαλούσε «αποναζιστικοποίηση» και «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας– στην κατάληψη ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και στο να κρατηθεί η Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ.

Τώρα, ο απολογισμός του πολέμου του Πούτιν πλησιάζει τις 500.000 ζωές. Ο ουκρανικός στρατός δεν παραδόθηκε και ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμένει στην εξουσία, επικεφαλής αυτού που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ως «συμμορία νεοναζί».

Στη μία εβδομάδα πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ή στρατιώτες αρχίζουν να παραδίδονται – γεγονός που διατηρεί στην εξουσία ένα καθεστώς το οποίο ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα και ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Ιράν στην Ουάσιγκτον, αποκαλεί «θρησκευτικούς Ναζί».

Καθώς ο Τραμπ παρουσίαζε συνεχώς διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για τον πόλεμο στο Ιράν, στη Ρωσία bloggers άρχισαν να αποκαλούν το σχέδιό του «Τεχεράνη σε τρεις ημέρες». Η φράση παραπέμπει στο «Κίεβο σε τρεις ημέρες», μια ειρωνική φράση που περιγράφει την αλαζονεία του Κρεμλίνου όταν έλεγε ότι η Ουκρανία θα κατέρρεε γρήγορα.

Οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να αλλάζουν. Την Παρασκευή, ο Τραμπ απαίτησε «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, ενώ μέλη της κυβέρνησής του παρουσίασαν διαφορετικούς, πιο περιορισμένους στόχους, όπως την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος και του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν.

Με πληροφορίες από New York Times