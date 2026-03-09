Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλλει τις χαμηλές τιμές βενζίνης ως επιτυχία της πολιτικής του.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις για τις ΗΠΑ και ειδικά για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η αύξηση του κόστους της ενέργειας μεταφράζεται σχεδόν άμεσα σε ακριβότερα καύσιμα για τους Αμερικανούς καταναλωτές, γεγονός που ενισχύει τον πληθωρισμό και επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Για την αμερικανική οικονομία, οι υψηλές τιμές πετρελαίου σημαίνουν αύξηση του κόστους μεταφορών, παραγωγής και ενέργειας, κάτι που μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση και να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν έντονο πολιτικό αντίκτυπο, καθώς οι τιμές της βενζίνης αποτελούν έναν από τους πιο άμεσα ορατούς δείκτες της οικονομίας για τους ψηφοφόρους.

Σε πολιτικό επίπεδο, η εξέλιξη αυτή θεωρείται πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επανειλημμένα προβάλλει τις χαμηλές τιμές βενζίνης ως επιτυχία της πολιτικής του.

Η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια υπονομεύει αυτό το αφήγημα και αυξάνει την πίεση προς τον Λευκό Οίκο να λάβει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική ένταση και τον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για την κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η στρατηγική της είναι απαραίτητη για λόγους ασφάλειας. Από την άλλη, οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης γίνονται όλο και πιο αισθητές στην καθημερινότητα των Αμερικανών.

Η κυβέρνηση εξετάζει διάφορες επιλογές για να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας, όπως τη χρήση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου ή τη διευκόλυνση εισαγωγών από άλλες χώρες. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι όσο συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και παραμένουν περιορισμένες οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι δυνατότητες άμεσης αποκλιμάκωσης των τιμών παραμένουν περιορισμένες.

Ήδη έχουν καταγραφεί διακοπές παραγωγής σε Ιράκ και Κουβέιτ, οι οποίες ενδέχεται να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ακόμη και στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Barclays, εάν η κρίση συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, η τιμή του Μπρεντ θα μπορούσε να δοκιμάσει ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι, μια εντυπωσιακή ανατροπή για μια αγορά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν καλά εφοδιασμένη.