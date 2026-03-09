Η αρνητική εικόνα των αγορών συνδέεται άμεσα με το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο την Κυριακή ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ξεκινήσουν τη νέα εβδομάδα με ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η ένταση στην περιοχή και οι ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της IG, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 εκτιμάται ότι θα ανοίξει περίπου 0,9% χαμηλότερα. Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες αναμένονται στη Γερμανία, με τον δείκτη DAX να υποχωρεί κατά 2,67%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προβλέπεται να κινηθεί 2,3% χαμηλότερα και ο ιταλικός FTSE MIB να σημειώνει πτώση περίπου 2,7%.

Η αρνητική εικόνα των αγορών συνδέεται άμεσα με το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο την Κυριακή ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Η εκτίναξη των τιμών ήρθε μετά την απόφαση μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής -του Κουβέιτ, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- να μειώσουν την παραγωγή, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, χαρακτήρισε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου «ένα πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν, προσθέτοντας ότι «μόνο ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο».

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ και τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών κινούνται έντονα πτωτικά στην αρχή της εβδομάδας, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβραδύνουν σημαντικά την οικονομία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, νέα πολιτική εξέλιξη σημειώθηκε στο Ιράν, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Associated Press και Reuters.