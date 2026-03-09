Το Ριάντ φέρεται να πρόσφερε περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού μέσω αγωγού προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού περιόρισαν μέρος των έντονων απωλειών τους στη συνεδρίαση της Δευτέρας, μετά από πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία διοχέτευσε επιπλέον ποσότητες αργού πετρελαίου στην αγορά, συμβάλλοντας σε μια προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Ριάντ φέρεται να πρόσφερε περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού μέσω αγωγού προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του πετρελαίου από τα υψηλά επίπεδα της ημέρας, αν και παραμένουν σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε ισχυρές απώλειες 4,88%, υποχωρώντας κατά 2.711,54 μονάδες στις 52.909,30 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 έκλεισε στις 8.599 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 252 μονάδων ή 2,85%, συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πτωτικά κινήθηκε και η αγορά της Ινδίας, με τον δείκτη Nifty 50 να διαμορφώνεται στις 23.886,25 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 564,20 μονάδων ή 2,31%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 409,67 μονάδες ή 1,59%, στις 25.347,62 μονάδες.

Ηπιότερη πτώση σημείωσε η αγορά της ηπειρωτικής Κίνας, όπου ο δείκτης Shanghai Composite διαμορφώθηκε στις 4.099,621 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 24,573 μονάδων ή 0,60%.

Το γενικότερο κλίμα στις ασιατικές αγορές παραμένει επιφυλακτικό, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις, που συνεχίζουν να επηρεάζουν την πορεία των χρηματιστηρίων.

Τα συμβόλαια του πετρελαίου Μπρεντ διαμορφώνονταν νωρίτερα στα 107,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 102,18 δολάρια, αφού νωρίτερα είχαν πλησιάσει τα 120 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τις περικοπές παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής -μεταξύ αυτών το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.